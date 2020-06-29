اتحاد الكرة يتعاقد مع الكولومبي بينتو لتدريب الأبيض

المصدر: دبي-البيان الرياضي

وجه مجلس إدارة اتحاد كرة القدم الأمانة العامة بإكمال اجراءات التعاقد مع الكولومبي خورخي لويس بينتو ليتولى مهمة تدريب منتخبنا الوطني الأول للفترة المقبلة التي ستشهد مشاركة الأبيض في عدد من الاستحقاقات الكروية أهمها التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس لمجلس إدارة الاتحاد الذي عُقد اليوم بنظام الاتصال المرئي "عن بُعد" برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبمشاركة كافة الأعضاء.

وقال محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد كرة القدم أن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة القدم أكد خلال الاجتماع مواصلة العمل ومضاعفته خلال هذه الفترة والتحضير الأمثل لبداية الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 والتواصل مع الأندية بشكل دائم واطلاعهم على آخر المستجدات وكل القرارات التي تصدر عن الاتحادين الدولي والآسيوي فيما يتعلق بالأجهزة الفنية واللاعبين والروزنامة المحلية والدولية.

وأضاف الأمين العام أن مجلس الإدارة وبعد التنسيق مع الجهات المختصة بالدولة وافق على السماح للأندية بالعودة إلى التدريبات بدءاً من يوم 11 يوليو 2020 وفقاً لدليل استرشادي صحي ( البروتوكول ) يتضمن كل الإجراءات والمعايير والشروط التي يجب اتباعها والالتزام بها خلال ممارسة التدريبات ، مشيراً إلى تشكيل لجنة للإشراف على تطبيق البروتوكول برئاسة الدكتور مصطفى السيد الهاشمي رئيس لجنة الطب الرياضي وممثلين عن إدارتي المسابقات باتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية علماً أن الدليل الاسترشادي سيتم تعميمه على الأندية والجهات المعنية قبل نهاية هذا الأسبوع .

واطلع المجلس على تقرير لجنة المسابقات بخصوص آخر الاستعدادات المتعلقة بالمسابقات التي ينظمها اتحاد الكرة وهي كأس رئيس الدولة ، دوري الدرجة الأولى ، دوري الدرجة الثانية و مسابقات المراحل السنية وأعداد اللاعبين المسجلين ، فيما تم الاطلاع على آخر مستجدات التعميم السنوي للموسم الرياضي 2020-2021 الذي تقوم لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين بإعداده واعتماد فترتي تسجيل اللاعبين بشكل مبدئي بحيث تكون الفترة الأولى من 15 يوليو 2020 إلى 14 أكتوبر 2020 فيما الفترة الثانية من 5 يناير 2021 إلى 1 فبراير 2021 ، وكذلك تقرير عن لجنة الحكام حول تحضيرات قضاة الملاعب للموسم الجديد

واعتمد مجلس الإدارة إقامة خلوة كرة الإمارات في 12 و13 يوليو بنظام الاتصال المرئي وبمشاركة نخبة من الشخصيات الرياضية العالمية والمحلية إلى جانب الجماهير من خلال منصة إلكترونية لطرح أفكارهم ومقترحاتهم لتطوير كرة القدم الإماراتية، وكذلك الاطلاع على تقرير مفصل حول المؤتمر الرياضي الدولي الذي نُظم الأسبوع الماضي بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية و ISC بعنوان "كوفيد 19 وكرة القدم".

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