بينتو المدرب 38 للأبيض

المصدر: دبي- العوضي النمر

وجه مجلس إدارة اتحاد الكرة بالتعاقد مع الكولومبي لويس بينتو مدربا للأبيض خلال الفترة المقبلة، ليكون المدرب رقم 38 في تاريخ مسيرة الابيض

يمتلك بينتو «65 عاماً»، خبرات كبيرة، وصلت إلى 22 محطة تدريبية مع فرق ومنتخبات أمريكا

بدأ مسيرته التدريبية قبل 34 عاماً، في موسم 1984 - 1985، مع فريق ميلوناريوس الكولومبي، واستمر في التنقل بين الأندية، وقاد فريق يونيون ماجدلينا لأكثر من عامين، بين 1994 و1997.

وشهد عام 2004، أول تجربة لبينتو مع المنتخبات، بتدريب منتخب كوستاريكا، واستمرت عاماً

وتولى تدريب منتخب كولومبيا عام 2006، ورحل عنه في 2008.

وعاد لتدريب منتخب كوستاريكا، من 2011 إلى 2014، قبل أن يقود منتخب هندوراس خلال الفترة من 2014 - 2017.

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