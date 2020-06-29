عجمان يبحث عن أجنبيين و3 مواطنين

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

أصبحت الصورة شبه واضحة لفريق عجمان في ملف التعاقدات الجديدة استعداداً للموسم الجديد، حيث تبحث إدارة النادي مع الجهاز الفني ضم عناصر جديدة، تتمحور حول لاعبين اثنين بالنسبة للمحترفين الأجانب، بعد تأكد استمرار الغاني وليان اوسو، وسيتم ضم لاعب ارتكاز بدلاً من الكاميروني سبستيان سياني المنتهي عقده مع النادي، ولاعب آخر بدلاً من البرازيلي فاندر فييرا أو الغامبي أبوبكر تراولي المعار من نادي الشباب السعودي، خلال اليومين المقبلين، وتجرى المشاورات بين الإدارة والجهاز الفني، لتحديد الرأي النهائي حول استمرار فاندر فييرا لموسم ثالث من عدمه، وتبدو حظوظ تراولي هي الأكبر في الاستمرار مع الفريق وامتداد إعارته من نادي الشباب، ليكون البحث بعدها عن 3 لاعبين مواطنين على الأقل، بعد أن ضم الفريق لاعبين اثنين في خط الدفاع هما عبد الله صالح من الفجيرة، وسعد سرور من الإمارات، وسبق له اللعب مع شباب الأهلي والجزيرة وبني ياس والوصل.

وصرف عجمان النظر عن إعادة قيد 5 من لاعبيه الذين انتهت عقودهم مع النادي، وهم عبد الله مال الله، سعود سعيد، علي خميس، عبد الله الجمحي، محمد إبراهيم، ولم يتم حسم أمر محمد يعقوب، المنتهي عقده أيضاً مع النادي.

وعلى صعيد الاستعدادات للموسم الجديد، تم وضع مواعيد مبدئية في الأسبوع الأول من يوليو المقبل، على أن يُقسم الإعداد هذه المرة على تدريبات منفردة في أول أسبوع، ثم الانتقال للتدريبات الجماعية، ضمن الإجراءات الاحترازية، التي سيتبعها الجهاز الفني مع اللاعبين.

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