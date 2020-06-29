«الصالات» يشرح تعديلات الاتحاد الدولي

المصدر: (أبوظبي - وام)

تنظم اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات اليوم ورشة عمل للمدربين والحكام لشرح التعديلات في قانون الاتحاد الدولي، ضمن مبادرتها بشأن إطلاق برنامج عربي لتطوير وتأهيل الكوادر التحكيمية والتدريبية والإدارية، وأكد الإسباني بيدرو غالان المدير الفني لحكام كرة الصالات بالاتحادين الأوروبي والدولي المشارك في الندوة، أنه سيسجل هذا البرنامج باسم اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالإمارات ويعرضه على مسؤولي الاتحاد الدولي في الاجتماع المقبل باعتباره من أبرز المشروعات التي أقيمت في المرحلة الأخيرة.

وأضاف: سأقوم بشرح آخر التعديلات في قانون الاتحاد الدولي والتي ضمت 15 تعديلاً، تهدف لرفع درجة الإثارة في المنافسات، واختصار فترات التوقف، وتوفير أكبر قدر من المتعة للجماهير، فضلاً عن إتاحة الفرصة أمام اللاعبين لإبراز مهاراتهم، وهذه التعديلات ستكون نقطة تحول في مسيرة اللعبة، لإسهامها في توسيع شعبيتها وإتاحة الفرص أمام بروز مهارات جديدة للنجوم، ولكن كل هذه المعطيات مرتبطة بتأهيل حكام قادرين على استيعاب تلك التعديلات وتطبيقها.

وأكد الحكم المونديالي خميس الشامسي نائب رئيس لجنة كرة الصالات في الإمارات، أن مشاركة غالان بخبرته الطويلة تثري الحدث، لأنه المشرع الحقيقي للتعديلات الجديدة في قانون اللعبة، وكان من الضروري الاستماع له وهو يتحدث عن تفاصيل تلك التشريعات.

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