غارديل: الظفرة لم يفاوضني للتجديد

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

قال ديغو غارديل لاعب الظفرة، الذي انتهت فترة تعاقده قبل أسبوعين، إنه لا يعرف مصيره مع الظفرة سواء بالاستمرار أو الرحيل، مبيناً أن الإدارة لم تدخل معه في مفاوضات حتى الآن، مؤكداً أنه يرغب في مواصلة مشواره مع الفريق والبقاء في الإمارات، وقال غارديل في تصريحات لـ«البيان الرياضي» إنه ما زال ينتظر اتصالاً من إدارة الظفرة لتجديد تعاقده ذاكراً أنه قدم موسماً جيداً مع زملائه اللاعبين وتوقع أن يحافظ على مكانه في كشوف الفريق وأضاف: صراحة لدي رغبة في الاستمرار وتقديم المزيد من العطاء، أعتقد أنني قادر على تقديم الكثير إذا أتيحت لي فرصة جديدة.

وكشف لاعب الوسط البرازيلي أن أسرته أيضاً شجعته على المواصلة وأضاف: أصبح لدى أسرتي ارتباط قوي بالإمارات التي عشنا فيها أياماً رائعة وجميلة، إذا لم أواصل مع الظفرة أو نادٍ آخر في الإمارات ستكون هنالك وجهة جديدة وخاصة أن وكيلي تلقى بعض العروض في الفترة الماضية ولكنني طلبت تأجيل الرد حتى أحسم موقفي مع الظفرة.

شارك ديغو جارديل أساسياً في تشكيلة الظفرة خلال الموسم الأخير وخاض 24 مباراة منها 17 مواجهة في الدوري و3 في كأس رئيس الدولة و4 مباريات في كأس الخليج العربي.

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