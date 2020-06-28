مدافع شباب الأهلي سالمين خميس يقترب من اتحاد كلباء

المصدر: دبي - البيان الرياضي

يقترب سالمين خميس مدافع شباب الأهلي، من اللعب في صفوف اتحاد كلباء الموسم المقبل على سبيل الإعارة، وبهدف توفير مشاركة أكبر للاعب في المباريات.

ولم يشارك سالمين بشكل أساسي مع شباب الأهلي في الموسم الأخير، وبقي مباريات كثيرة على مقاعد البدلاء، في ظل قائمة "فرسان دبي" المزدحمة بالمدافعين المتميزين.

ويتوقع أن يكون سالمين إضافة مهمة للقوة الدفاعية لاتحاد كلباء، خاصة وأن اللاعب يمتلك خبرة كبيرة اكتسبها من سنوات طويلة من اللعب مع شباب الأهلي، ومشاركته بشكل أساسي في الكثير من الإنجازات التي تحققت خلال المواسم الأخيرة.

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