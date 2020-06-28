الأرجنتيني سواريز أولى صفقات أجانب السماوي

المصدر:
  • ابوظبي: أحمد عيسى
التاريخ:



أعلن بني ياس رسمياً تعاقده مع الأرجنتيني غاستين سواريز قادماً من نادي بلاده " ارسنال سارندي" في اولى صفقات النادي الصيفية دعما لكشوفات الفريق الأول لكرة القدم في الموسم الجديد من 3 عناصر يعمل النادي على التعاقد معهم تعويضا للثلاثي الاجنبي الذي رحل عن قلعة السماوي اخيرا.
وأشار بني ياس على حسابه الخاص في موقع التواصل الإجتماعي " تويتر" ان سواريز البالغ 27 عاماً يلعب بالقدم اليسرى وانه من النجوم التي برزت في الموسم الاخير بالدوري الارجنتيني وتم إختياره ضمن التشكيلة المثالية للموسم، مؤكدا ان الوافد الجديد يجيد صناعة وإحراز الاهداف.

كلمات دالة:
  • بني ياس،
  • دوري الخليج العربي،
  • تعاقد جديد
طباعة Email
تعليقات

تعليقات

↑ أعلى