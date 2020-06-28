"المنتخبات" توصي بتعين بينتو مدربا للأبيض

المصدر: دبي- العوضي النمر

أوصت لجنة المنتخبات في اتحاد الكرة خلال اجتماعها اليوم بتعيين الكولومبي لويس بينتو مدربا للأبيض خلال الفترة المقبلة، وسينظر مجلس الإدارة في التوصية خلال اجتماعه مساء يوم غدا "عن بعد" برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، وسبق لـ "البيان الرياضي" الاشارة للمفاوضات مع بينتو وقرب التعاقد معه، قبل عدة أيام.

ويمتلك بينتو «65 عاماً»، خبرات كبيرة، وصلت إلى 22 محطة تدريبية مع فرق ومنتخبات أمريكا، وبدأ مسيرته التدريبية قبل 34 عاماً، في موسم 1984 - 1985، مع فريق ميلوناريوس الكولومبي، واستمر في التنقل بين الأندية، وقاد فريق يونيون ماجدلينا لأكثر من عامين، بين 1994 و1997.

وشهد عام 2004، أول تجربة لبينتو مع المنتخبات، بتدريب منتخب كوستاريكا، واستمرت عاماً وتولى تدريب منتخب كولومبيا عام 2006، ورحل عنه في 2008، وتلقى سلسلة من الانتقادات، بسبب تراجع النتائج في تصفيات مونديال 2010 «لم يتأهل المنتخب»، وفي بطولة كوبا أمريكا 2007، وعاد لتدريب منتخب كوستاريكا، من 2011 إلى 2014، قبل أن يقود منتخب هندوراس خلال الفترة من 2014 - 2017.

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