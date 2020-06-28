«الأبيض» .. بلا مدرب

المصدر: دبي - العوضي النمر

يتساءل متابعو «الأبيض» في الشارع الكروي، عن سر تأخر اتحاد الكرة في الإعلان عن هوية مدرب المنتخب الجديد، الذي سيقوده في الفترة المقبلة، وهل يحتاج اتحاد الكرة لكل هذه الأشهر ليتعاقد مع مدرب والحال أن 100 يوم فقط تفصلنا عن موعد استئناف بقية تصفيات التأهل إلى مونديال 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 ؟ وهل صحيح أن الاتفاق تم خلال الأيام الماضية، مع مدرب جديد، وسيتم الإعلان عنه خلال أيام؟

«البيان الرياضي»، تناول الأسئلة المطروحة في الساحة، وقام بعرضها على اتحاد الكرة، لمعرفة الإجابة عن كل هذه التساؤلات، وأكد مصدر مسؤول في الاتحاد، فضّل عدم ذكر اسمه، عدم التوصل لاتفاق حتى الآن مع أي من المدربين الثلاثة، الذين يفاوضهم الاتحاد، وكلهم من الكفاءات التدريبية الأجنبية، التي تملك خبرة التعامل مع المنتخبات وأجواء المنافسات القوية.

3 مدربين

وقال مصدر مسؤول: إن التفاوض لا يزال قائماً مع 3 مدربين لتدريب الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث لم يتم الاستقرار على اسم بعينه، حتى الآن لتولي المهمة، وأبدى المصدر استغرابه من الضغوط، التي يمارسها «الشارع الرياضي»، على اتحاد الكرة، لمعرفة اسم المدرب خلال الفترة الحالية، على الرغم من أن استحقاق أول مهمة للمنتخب بالدور الثاني للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، ستكون يوم 8 أكتوبر المقبل، من خلال لقاء ماليزيا في الإمارات، وقال المصدر إن الوقت لا يزال في صالح اتحاد الكرة، خاصة في ظل توقف النشاط الكروي في الدولة، وإلغاء المسابقات المحلية، على أثر تداعيات «كورونا»، وأن انطلاقة منافسات الموسم الجديد، ستكون بداية من سبتمبر المقبل، وطمأن المصدر جماهير الأبيض، أن المدرب المقبل سيتناسب مع طموحنا وظروفنا، وسيتم الكشف عنه قبل انطلاق الموسم الجديد.

وعن سبب عدم التعاقد مع بعض الأسماء التي تناولها الإعلام خلال الفترة الماضية، يقول المصدر المسؤول في الاتحاد: نحن نرفض أن يُملي أحد علينا شروطاً، أو يفرض أمراً لا نقبله ولا يتناسب مع ظروفنا، فهناك آلية للتعاقد، وسقف محدد للامتيازات، ولا يمكن أن نتجاوز حدود طاقتنا، لذلك صرفنا النظر عن بعض الأسماء، التي حاولت وضع بعض الشروط.

مواعيد التجمعات

من جهة أخرى، وضعت رابطة المحترفين، مواعيد لتجمع الأبيض، خلال أيام «فيفا داي»، حيث حددت الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر، ومن 5 إلى 11 أكتوبر، ومن 9 إلى 17 نوفمبر أو من 22 إلى 30 مارس المقبل، ولا تزال هناك مفاوضات بين اتحاد الكرة والرابطة، لزيادة فترات تجميع المنتخب، خصوصاً خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، سعياً لاجتياز أول مباراتين للأبيض بنجاح، أمام ماليزيا يوم 8 أكتوبر وإندونيسيا يوم 12 من الشهر نفسه.

ويحتاج الأبيض إلى 12 نقطة كاملة في المباريات الأربع المقبلة ضمن المجموعة السابعة، التي يحتل فيها المركز الرابع برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، حيث يتصدر فيتنام الترتيب برصيد 11 نقطة من 5 مباريات.و يتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات تحصل على المركز الثاني.

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