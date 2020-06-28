الوحدة يبحث إنهاء عقد غاسبار بالتراضي

المصدر: (أبوظبي - محمد صادق)

تعقد إدارة شركة كرة القدم بنادي الوحدة اجتماعاً خلال الأيام المقبلة مع الإسباني غاسبار باناديرو لاعب الفريق الأول لبحث إنهاء العلاقة معه بالتراضي، رغم تبقي موسمين في عقده، وعلم «البيان الرياضي» بوجود بند في عقد اللاعب يتيح مناقشة إنهاء العقد بين الطرفين بعد نهاية الموسم، وتحديداً في يوليو المقبل.

وتردد مؤخراً طلب باناديرو زيادة مالية وهو ما يرفضه النادي ويجعل اللاعب خارج حساباته ، وستكون إعارته أو بيع عقده أحد الحلول ، ويبحث الوحدة عن التعاقد مع مهاجم من البرازيل أو الأرجنتين، وجناح أيسر.

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