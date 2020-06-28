67 % يرفضون تكرار سوبر شباب الأهلي والشارقة

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

رفض 67 % من المشاركين في استطلاع الرأي، الذي أجرته «البيان» خلال الأسبوع الماضي، عبر موقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، تكرار إقامة مباراة كأس سوبر الخليج العربي بين الشارقة وشباب الأهلي، في بداية الموسم المقبل، بعد قرار إلغاء الدوري، ومن المقرر خوض الشارقة المباراة، بصفته بطلاً لدوري المحترفين لموسم 2018 - 2019، وشباب الأهلي بصفته بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة في الموسم نفسه، وأيد إقامة المباراة 33 % من النسبة الإجمالية للمشاركين في التصويت.

وفي التفاصيل، رفض 65 %، عبر موقع «البيان الإلكتروني»، إقامة المباراة، مقابل 35 % وافقوا على لعبها، ولم تختلف النسب كثيراً في «تويتر»، مع رفض 68 % إقامة المباراة، مقابل 32 % وافقوا على إقامتها.

وأيد اللواء (م) علي حسن لاعب شباب الأهلي السابق، عدم تكرار مواجهة الفريقين على كأس السوبر، وقال: الشارقة تُوج بالكأس، فلماذا تتم إقامتها مجدداً، وهي أصلاً مرتبطة بموسم 2018 - 2019، مشيراً إلى أن الرابطة ألغت الموسم الحالي، من دون تتويج لبطلي الدوري والكأس الغالية، فلا داعي لمباراة سوبر، وقال: كان الأفضل عدم إلغاء الدوري والكأس، وإكمال الموسم، مثلما فعلت دوريات أوروبية كبرى.

وأضاف: إقامة كأس السوبر بين بطلي موسم 2018 - 2019، يعني ضرورة إلغاء كأس الخليج العربي هذا الموسم، أو على الأقل، إعادة النهائي، لأنها تبدو البطولة الوحيدة، التي لم يصدر بشأنها أي قرار، وأعتقد أن قرار إلغاء الموسم، تسبب بأخطاء ومشاكل، أكثر مما كان سيحدث إذا تم إكمال الموسم.

وقال حسين غلوم نجم الشارقة ومنتخب الإمارات سابقاً: لا داعي لإقامة كاس السوبر، بعد إلغاء البطولتين المؤهلتين للمباراة ومن حق الشارقة، أو شباب الأهلي، رفض اللعب، وفي الوقت نفسه، فمن حق النصر المطالبة بلعب مباراة السوبر، كونه الوحيد المتوج بلقب من الموسم المُلغى.

وأشار خليفة البدواوي نائب رئيس حتا سابقاً، إلى انه لا يمكن تكرار المباراة، ليكون الشارقة بطلاً للنسخة نفسها مرتين، أو يُتوج شباب الأهلي بالكأس التي سبق للشارقة الفوز بها.

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