السماح بإعادة فتح الصالات الرياضية وممارسة الأنشطة الفردية في أبوظبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن مجلس أبوظبي الرياضي اليوم السبت استئناف الأنشطة الرياضية الفردية الداخلية التي تمارس في الأماكن المغلقة في أبوظبي، والسماح للصالات الرياضية بالعمل 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، مع الالتزام بتطبيق مجموعة من الإجراءات الاحترازية على المنشآت الرياضية، والأطقم التدريبية، واللاعبين.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الثانية لخطة استئناف النشاط الرياضي في الإمارة، التي أطلقها المجلس بالتعاون مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ودائرة الصحة، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة البلديات والنقل.

ويشمل استئناف الأنشطة الرياضية الفردية مراكز اللياقة البدنية للرجال وللسيدات، ومراكز كمال الأجسام، وصالات البلياردو والسنوكر، ومراكز اليوجا، وصالات البولينج والجمباز.

شمل الإجراءات الاحترازية في المنشآت الرياضية توفير مستلزمات غسل اليدين كالصابون والمعقمات اليدوية في جميع أنحاء المنشأة، وعدم استخدام غرف تبديل الملابس وأماكن الاستحمام وغرف البخار والساونا وغرف الصلاة، وتوفير مكان لعزل الحالات المشتبه بإصابتها، وماسحات الكشف الحراري على المداخل.

كما تشمل الإجراءات الخاصة بالأطقم التدريبية إجراء فحص كوفيد-19 قبل معاودة النشاط، وارتداء الكمامات والقفازات طوال فترة العمل وتبديلها بشكل مستمر، وتعقيم الأدوات والأجهزة الرياضية قبل الاستخدام وبعد مرور كل ساعة، وتعقيم المنشآت الرياضية بعد كل فترة تدريب (ساعتين).

أما الإجراءات الخاصة باللاعبين فتشمل الخضوع لفحص الحرارة قبل وأثناء التدريب، والالتزام بارتداء الكمامات والقفازات طوال فترة النشاط وتبديلها باستمرار، والتباعد لمسافة لا تقل عن 2 متر، وإحضار مستلزمات النظافة الشخصية، والتدريب بشكل فردي، باستثناء الحصص التدريبية الجماعية.

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