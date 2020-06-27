اليوناني فيتفاتزيديس يقترب من العين

المصدر: العين - البيان الرياضي

علم «البيان الرياضي» أن نادي العين اقترب من الوصول إن لم يكن قد توصل بالفعل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب اليوناني ايوانيس فيتفاتزيديس، ليلعب للفريق الأول لكرة القدم ابتداء من الموسم المقبل قادماً من فريق نادي سالونيكا اليوناني.

وقالت مصادر مطلعة إن العين واللاعب اتفقا على صيغة نهائية بشأن الراتب السنوي بعد مفاوضات ماراثونية تكللت بالنجاح أخيراً، وسبق لفيتفا أن ارتدى قميص فريق الأهلي السعودي، وينتظر أن يقدم النادي العيناوي اللاعب رسمياً لوسائل الإعلام خلال الساعات القليلة المقبلة.

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