إصابة أسطورة الملاكمة دوران بـ «كورونا»

المصدر: بنما - أ ف ب

نُقل أسطورة الملاكمة البنمي روبرتو دوران، بطل العالم 6 مرات إلى المستشفى أول من أمس، بعد إصابته بفيروس «كورونا»، وفقاً لما ذكر إبنه روبن، وكتب نجل الملاكم الملقب بـ«يدَي الصخر» على حسابه على تطبيق انستغرام، «نتائج اختبار والدي وصلت للتو، وتؤكد أنها إيجابية، وهو الآن ليس لديه أعراض أكثر من البرد، وهو ليس في العناية المركزة ولا على جهاز تنفس، هو فقط تحت المراقبة»، وقال «تحدثنا للتو مع الطبيب وأخبرنا أن رئتيه بخير، ولا توجد مؤشرات على وجود مرض شديد، وما زلنا نؤمن بأن كل شيء سيكون على ما يرام»، وخاض دوران في مسيرته 119 نزالاً بين عمر 16 عاماً و50 عاماً، حقق خلالها 103انتصارات منها 70 بالضربة القاضية، ولقي 16 خسارة بينها أربع مرات بالضربة القاضية، ويعد بطلاً قومياً في بلاده باعتباره واحداً من الرياضيين الأكثر شهرة.

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