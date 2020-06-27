الجابري: «السماوي» فضّل المدرب الروماني من بين 6 ترشيحات

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

كشف أحمد الجابري عضو شركة كرة القدم بنادي بني ياس، أن ناديه فضل اختيار المدرب الروماني دانيال ايسايلا لتولي مهام تدريب السماوي في الموسم الجديد من بين 6 خيارات تمت دراستها جيداً والتواصل معها عبر «الاتصال المرئي»، مبيناً أن دانيال أثبت كفاءته خلال المقابلات التي تمت معه سابقاً وأثبت أنه مدرب المرحلة لأنه يتناسب مع توجه النادي، ذاكراً أن اسم دانيال كان مطروحاً منذ شهرين ما يؤكد أن الاختيار تم بعد تدقيق شديد.

قدرات

وقال الجابري: المدرب الروماني ايضا يمتلك سيرة ذاتية جيدة وخاض تجارب ناجحة في بلاده ومع الحزم السعودي الذي سبق له إقامة معسكر في نادينا كان بداية التعرف على قدرات هذا المدرب وإمكاناته الفنية واتفقنا على ضوء ذلك أنه المدرب الأنسب وكل أملنا أن ينجح في المهمة التي تنتظره.

تحضيرات

وكشف عضو شركة كرة القدم بنادي بني ياس، عن تحضيرات فريقه للموسم الجديد، ذاكراً أنها ستكون عبر معسكر محلي في أبوظبي، وقال: بداية المعسكر ستكون منتصف يوليو المقبل حسب الاتفاق المبدئي لكن ربما تحدث بعض التطورات التي تؤدي إلى التغيير، سنحرص على إعداد جاد يساعد الفريق على تقديم موسم متميز يحقق عبره طموحات جماهير النادي.

مستقبل

وأكد عضو شركة كرة القدم بنادي بني ياس أنهم ماضون في عملية البناء التي بدأت الموسم الماضي لأجل صناعة فريق قوي في المستقبل القريب بالاعتماد على اللاعبين الشباب مع بعض عناصر الخبرة والذين أثبتوا في الموسم الأخير قدراتهم الفنية العالية بعد أن قدموا مستويات متميزة في العديد من المباريات، مشيرا إلى أنهم متفائلون بمواصلة مسيرة النجاح وتقديم الأفضل في الموسم الجديد.

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