عبد الله قانون: الفجيرة يرجئ ملف المدرب الجديد

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

قال عبد الله قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة: إن شركة كرة القدم برئاسة ناصر اليماحي أخضعت ملف التعاقد مع المُدرب الجديد لمزيد من الدراسة والتشاوُر بعد أن استقبلت طاولة النادي خلال الأيام الماضية عدداً من السير الذاتية لمُدربين معروفين لكن النقاش حول هوية مدرب الذئاب القادم سيكون مستمراً ولن يكون هناك استعجال في حسم هذا الملف المهم، وسنقوم بالتأكيد باختيار المدرب المناسب الذي يلبي طموحات إدارة وجماهير النادي خلال الموسم الكروي القادم، وفيما يتعلق بالتعاقدات مع اللاعبين ومصير المحترفين الأجانب قال قانون بأن هذا الموضوع مؤجل لحين قُدوم المدرب الجديد مشيراً إلى أن إدارة النادي قررت إقامة معسكر داخلي استعداداً للموسم المقبل وسيتم تحديد موعد التجمع الداخلي وانطلاقة المعسكر الداخلي خلال الاجتماع القادم.

تعاقدات ومفاوضات

وكانت مواقع قد ربطت قبل أيام اقتراب اليوناني كونتيس مدرب حتا السابق بالذئاب في أعقاب انتهاء عقد الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفجيرة الحالي مع نهاية الموسم الكروي، والجدير بالذكر أن الفجيرة جدد تعاقده مع عدد من اللاعبين المواطنين منهم الحارس علي ربيع والمدافع عبد الله النوبي إلى جانب كسب توقيع عبد الله المطروشي وحارس الوصل محمد البيرق على سبيل الإعارة إلى جانب العراقي محمد مصطفى بصفة «مقيم» ولاتزال المفاوضات جارية مع عدد من اللاعبين المواطنين على رأسهم الحسن صالح لاعب النصر والذي تلقى أيضاً عرضاً من حتا.

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