عميد اللاعبين حارس بدرجة مدرب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

يعد سعيد البدواوي حارس مرمى مسافي «40 عاما» من بين اللاعبين المواطنين المعمرين في ملاعبنا، ويصنف أنه عميد اللاعبين على مستوى الدوريات المحلية، وسبق للبدواوي اللعب في صفوف حتا، وهو يعد حالة خاصة بين اللاعبين المواطنين؛ فهو الحارس الوحيد الذي حصل على رخصة التدريب وهو لا يزال في المستطيل الأخضر، كما يقوم في الملعب بأداء أكثر من دور، حيث يتقمص دور المدرب أحياناً ويقوم بتوجيه اللاعبين أثناء المباريات.

وشارك البدواوي في أكثر من 13 مباراة في الموسم الملغى بمعدل 1032 دقيقة، كما يعد من بين أكبر اللاعبين عمراً ضمن كشوفات اتحاد الكرة وهو يخوض التحدي للموسم الثاني مع مسافي.

وأشار البدواوي إلى أنه قادر على العطاء سنوات جديدة وأنه حريص على الغذاء الصحي وعدم السهر وتجنب العادات الضارة بصحة اللاعب.

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