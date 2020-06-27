ليفربول ملك «البريمير ليغ»

المصدر: لندن - وكالات

أنهى ليفربول انتظاراً دام ثلاثين عاماً وتُوج بطلاً للدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 1990، وذلك بفضل هدية فريق تشلسي الذي تغلب على سيتي أول من أمس 2 - 1، في الجولة 31 لـ «البريمير ليغ» ما عجل بمنح اللقب إلى «الريدز»، وهو اللقب 19 للفريق تاريخياً، وكان الفارق بين ليفربول وسيتي 23 نقطة قبل المباراة، مع تبقي 7 جولات بالبطولة، ما يعني خروج سيتي من المنافسة وخلال المراحل السبع المتبقية، ستكون هناك 21 نقطة فقط متاحة، لن يستطيع من خلالها مانشستر سيتي اللحاق بليفربول حتى وإن فاز بجميع مبارياته وخسر ليفربول جميع مبارياته المتبقية. ومع فوز ليفربول باللقب، أضاء استاد «آنفيلد» باللون الأحمر، كما تجمع آلاف المشجعين خارج الاستاد للاحتفال بالإنجاز.وغرد ليفربول في حسابه على تويتر عقب إطلاق الحكم صافرة نهاية المباراة التي أقيمت على ملعب «ستامفورد بريدج» في لندن، «قولوا للعالم، نحن ليفربول، أبطال إنجلترا».

وأعلن يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، وأول مدرب ألماني يحرز لقب «البريمير ليغ»،إهداء اللقب إلى أسطورة ليفربول كيني دالغليش ، النجم والمدرب السابق للفريق، والذي تعافى مؤخراً من الإصابة بعدوى فيروس كورونا وقال وسط دموع الفرح:«ليس لدي كلمات للتعبير عن شعوري بالسعادة والفخر بالتتويج باللقب، الفوز بلقب البطولة مع هذا الفريق، أمر رائع لا يمكن تصديقه بسهولة»فيما اعتبر دالغليش أن التضامن واللحمة في صفوف الفريق كانتا مفتاح إحراز اللقب.

من ناحية اخرى، قدم غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي، التهنئة لليفربول، وقال:«التهنئة لليفربول على هذا الموسم الرائع».

وبحسب احصاءات «سكاي سبورتس»،جاء تتويج ليفربول ملكاً لـ «البريمير ليغ» بعد 30 عاما و58 يوماً تحديداً، شهد فيها الفريق ثمانية مدربين دائمين مختلفين، لعب 1151 مباراة في الدوري وتسجيل 1975 هدفا.

وحطم ليفربول الرقم القياسي لعدد النقاط التي يحرزها أي فريق في 38 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي عبر موسمين حيث حصد 104 نقاط.

ويتصدر ليفربول برصيد 86 نقطة وتتبقى في الموسم الحالي سبع مراحل «21 نقطة» ما يعني أن ليفربول يمكنه تحقيق رقم قياسي أوروبي آخر هذا الموسم، فهل يحصد ليفربول الرقم السحري 107 ؟

وكان أكبر عدد من النقاط أحرزه أي فريق في موسم واحد بالدوري المحلي في بلاده بأوروبا هو 106 نقاط حصدها سلتيك مع تتويجه بلقب الدوري الاسكتلندي في موسم 2016 /‏‏‏‏‏‏ 2017.

وخلال أول 21 مباراة بالدوري هذا الموسم، حقق لاعبو ليفربول رقماً قياسياً أوروبياً لأفضل بداية لأي فريق على الإطلاق في أي من بطولات الدوري المحلية الخمسة الكبرى بأوروبا حيث حصد الفريق 61 نقطة من 63 نقطة متاحة، وتمدد هذا الرقم القياسي ليصبح 79 نقطة من 81 نقطة متاحة في أول 27 مباراة بالموسم.

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