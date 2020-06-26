يوسف الشريف: أقترح تعيين اللجان كل 4 سنوات

المصدر: دبي - البيان الرياضي

اقترح المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف أن يكون تعيين اللجان القضائية في اتحاد الكرة كل 4 سنوات، وربطه مع اختيار مجلس إدارة اتحاد الكرة، لتوفير مزيد من الاستقرار أمام الأعضاء، واكتسابهم الخبرة القانونية الرياضية، بما يعزز من أدائهم عند نظر القضايا.

وقال: «اللجان القضائية يجب أن يكون لها مكانتها المتميزة وقدسية عملها، ومن الصعب تعيين هذه اللجان سنوياً، لأن هذا يضعف من مهمتها لتعدد التغير في تشكيل تلك اللجان»، وأضاف أن المطالبة بزيادة مدة عمل اللجان القضائية يأتي من منطلق منح الفرصة أمام الكوادر القضائية لاكتساب الخبرة الكافية، ما يكون له أثر إيجابي على سير العمل القضائي في الاتحاد، لكون اكتساب خبرة العمل القانوني الرياضي أمراً ليس سهلاً.

وفي ما يتعلق بشكوى شباب الأهلي المقدمة للانضباط قال يوسف الشريف: لجنة الانضباط ليست معنية بالنظر في مثل هذه القضايا، لذلك حسناً فعلت إدارة شباب الأهلي حينما تقدمت بشكوى إلى هيئة التحكيم في اتحاد الكرة، لكونها المعنية في النظر بهذه القضايا إلى حين بدء العمل في مركز التحكيم المحلي، الذي صدر قرار تشكيله قبل أيام.

أما في ما يتردد بشأن تنحي المستشار حمدان الزيودي على خلفية إبداء رأي في أصل القضية المطروحة على الانضباط فقال الدكتور يوسف الشريف: لقد اطلعت على تلك التصريحات التلفزيونية، ولم أرَ فيها تجاوزاً قانونياً، حيث إن الإفصاح عن تقدم أي طرف بشكوى ليس إفشاء للأسرار، وإنما الإفشاء يكون عن التحدث لما يدور من مداولات خلال الجلسات، لذلك أرى أنه لم يتجاوز، ولم يُبدِ رأياً في القضية.

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