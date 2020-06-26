عادل حديد: الأبيض في حاجة لانتفاضة اللاعبين

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد عادل حديد لاعب منتخبنا الوطني والشارقة الأسبق، أن الأبيض في حاجة لانتفاضة اللاعبين خلال الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة للتأهل إلى كأس العام 2022 وكأس آسيا 2023، مع تحدي الظروف الصعبة الناجمة عن أزمة كورونا «كوفيد 19» من خلال المران الفردي الجيد خلال الفترة الحالية لتوقف النشاط، حتى موعد استئناف التدريبات الجماعية، ومن ثم الانخراط في المنافسات الرسمية، وقال حينما أقول إن الكرة في ملعب اللاعبين فهذا ليس من فراغ لأننا نملك لاعبين على قدر من المهارة والروح القتالية العالية، وهما سلاحنا في المشوار المقبل، وإنهم بالفعل قادرون على تشريف الكرة الإماراتية في هذا المحفل الدولي المهم.

وقال: إن مباراة ماليزيا يوم 8 أكتوبر المقبل تعتبر عنق زجاجة في مسيرة الأبيض بالتصفيات، وهي أول مباراة للفريق بعد فترة التوقف، والفوز بها يمنح اللاعبين جرعة معنوية عالية قبل انطلاقة مباراة إندونيسيا يوم 13 من الشهر نفسه، والفوز في اللقاءين يمنح الأبيض أفضلية وتحسيناً في الترتيب قبل موقعتي تايلاند وفيتنام في 12 و17 نوفمبر وهما من أهم المباريات نظراً لأن الفريقين متصدران قمة المجموعة السابعة.

مواصفات

وتمنى عادل حديد التوفيق للجنة الفنية والمنتخبات في اختيار مدرب المنتخب الجديد، وأن يكون مدرباً يملك الخبرة الكافية في إدارة المنتخبات وحسن التعامل مع المنافسات، مع توفير كل عوامل النجاح له لقيادة الأبيض لاجتياز التصفيات، وذكر أن منح المدرب الوقت الكافي لإعداد الفريق بعد فترة التوقف الحالية سيكون عاملاً مهماً لتجهيز اللاعبين بشكل جيد والتعرف على قدراتهم وإمكانياتهم لتوظيفهم بشكل طيب خلال المنافسات.

وأردف قائلاً: إن انضمام تيغالي وكايو إلى صفوف الأبيض خلال الفترة المقبلة من شأنه أن يعزز من القوة الهجومية للمنتخب، وأضاف حديد: إن اللاعبين سيشكلان إضافة كبيرة للمنتخب خلال مشواره المقبل، لافتاً إلى أنهما يتمتعان بخبرة كبيرة ومستوى فني عالٍ، وسيكونان إلى جانب زملائهما من لاعبي الفريق قوة تعزز من مكانة المنتخب خلال المنافسات المقبلة، خاصة وأن الفريق في حاجة إلى 12 نقطة من 4 مباريات لكي يتأهل للمرحلة الثانية من التصفيات.

وأشار إلى أن إلغاء بطولة دوري الخليج العربي ترك خيار منح وقت أكثر للمنتخب للإعداد والتجهيز، ولكن يجب ألا يتأثر برنامج الإعداد بضغط روزنامة الموسم الجديد لأن الأبيض في حاجة لوقت كاف لتجهيز اللاعبين ولعب عدد من المباريات الودية قبل المشاركات الرسمية، خاصة وأن عدداً من الفرق المنافسة له بالمجموعة تشارك الآن في الدوري المحلي وجاهزيتهم طيبة، ولذلك نشدد على أهمية منح المنتخب الوقت الكافي للإعداد والتجهيز.

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