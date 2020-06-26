«عمومية» لاستعادة شرعية لجان اتحاد الكرة القانونية

المصدر: دبي - العوضي النمر

بدأ اتحاد الكرة الإجراءات الإدارية لعقد جمعية عمومية طارئة، تقام ظهر الخميس المقبل بنظام الاتصال المرئي عن بُعد، لاستعادة شرعية لجانه القانونية بعد انتهاء فترة عملها الثلاثاء الماضي، وهي: «الانضباط، الاستئناف، غرفة فض المنازعات، هيئة التحكيم»، حيث تم إخطار الأندية بموعد الانعقاد وجدول الأعمال، فيما يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً الإثنين المقبل برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي لوضع اللمسات الأخيرة لانعقاد العمومية وإقرار التشكيل المقترح للجان القانونية تمهيداً لاعتمادها من قبل الجمعية العمومية.

ترشيحات اللجان

وعلم «البيان الرياضي» أن التغيير في تشكيل اللجان سيكون طفيفاً، مع تجديد الثقة في رؤساء اللجان ومعظم الأعضاء وتدعيم اللجان بعدد من الشخصيات الجديدة، حيث تم إعادة ترشيح المستشار سعيد محمد الحوطي لتولي رئاسة لجنة الانضباط، وتضم اللجنة المستشار حمدان رشود الزيودي نائب الرئيس، وحسن محمد الشيباني وعبد الله إبراهيم الحمادي، سلمان محمد الطويل أعضاء.

كما تم إعادة ترشيح المستشار عادل عبد الله الجنيبي لتولي رئاسة لجنة الاستئناف، والدكتور صالح راشد الحمراني نائباً للرئيس، وجاسم عبد الله النقبي، وعلي محمد المهري، وسعيد محمد الغافري أعضاء.

كما تم إعادة ترشيح المستشار عيسى محمد صالح الحوسني لرئاسة لجنة فض المنازعات والمستشار علي سلطان الحداد نائباً للرئيس، وكل من: حسين يسلم أحمد، وحسن عبد الله مراد، وخالد عبيد خادم، والدكتور حمد إبراهيم الأستاذ، ومحسن مصبح، وإسماعيل راشد إسماعيل أعضاء.

هيئة التحكيم

وتم إعادة ترشيح المستشار عبد الله حسن الطاهر رئيساً لهيئة التحكيم، والقاضي علي شامس المدحاني نائباً للرئيس وكل من: الدكتور محمد المر، والدكتور إبراهيم الملا، والدكتور أحمد سليمان، وعبد العزيز إبراهيم الأبلم، وفيصل أحمد علي الحداد الحازمي، وعارف محمود ميرزا، وحميد ربيع السويدي، وشهاب حمد بوشهاب، خالد محمد الزرعوني، حميد غلام درويش أعضاء.

وكانت الأمانة العامة لاتحاد الكرة قد اكتشفت مساء أول من أمس أن فترة عمل اللجان القضائية في الاتحاد قد انتهت الثلاثاء الماضي، حيث يتم تعيين اللجان بشكل سنوي من خلال الجمعية العمومية العادية التي تعقد في نهاية كل موسم، والتي تأخر انعقادها بسبب تداعيات جائحة كورونا، وبناءً عليه تم إخطار لجنة الانضباط بتأجيل اجتماعها الذي كان من المقرر أن يناقش شكوى شباب الأهلي حتى يتم إعادة تشكيل اللجنة.

التأهل من «الثانية»

ويتضمن جدول أعمال اجتماع «العمومية» اعتماد رؤساء وأعضاء اللجان القضائية والهيئات التحكيمية، وكذلك مناقشة ضم أندية دوري الدرجة الثانية لعضوية الاتحاد.

وأكد مصدر مسؤول باتحاد الكرة أن مجلس الإدارة اعتمد نتائج دوري الدرجة الثانية، بدون إلغاء المسابقة، وأقر فريق كواترو بطلاً للمسابقة والفلاح وصيفاً، ليتأهلا إلى دوري الدرجة الأولى في أول نسخة لتلك المسابقة الوليدة، وأكد المصدر أن موافقة العمومية على السماح لأندية الدرجة الثانية بالتأهل إلى دوري الدرجة الأولى «كواترو والفلاح» المتصدران، لا يعني استثناء الأندية من استيفاء الشروط الواجب توافرها في المشاركة ومنها إشهار النادي لدى الجهات المعنية والتقيد بشروط القيد والتسجيل للاعبين وإيجاد ملعب قانوني والمشاركة بفريقين في مسابقات المراحل السنية، مشيراً إلى أن عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة الخميس المقبل سيكون لنيل الموافقة على قبول الناديين في عضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وليس من أجل التتويج والتأهل.

شكوى جديدة

من جهة أخرى تقدم شباب الأهلي بشكوى رسمية إلى هيئة التحكيم في اتحاد الكرة ضد رابطة المحترفين، يطالب فيها بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة الرابطة بعدم استكمال دوري الخليج العربي ودوري تحت 21 سنة وما يترتب على ذلك من نتائج، كما طالب شباب الأهلي بالتعويض المادي عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك.

وسبق وأن تقدم شباب الأهلي بشكوى إلى لجنة الانضباط للمطالبة ببطلان إجراءات عقد عمومة طارئة لرابطة المحترفين.

ويواصل المهتمون استفساراتهم عن أسباب عدم تعميم النظام الأساسي لرابطة المحترفين على الأندية بعد اعتماده رسمياً في 27 ديسمبر الماضي.

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