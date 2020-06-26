6 نجوم من القارة السمراء.. أهداف لا تنسى

المصدر: أبوظبي - وام

نجح نجوم من القارة السمراء في وضع بصمتهم في دورينا منذ انطلاق عصر الاحتراف عبر أهدافهم التي لا تُنسى والتي ساهمت في أحيان كثيرة في صنع إنجازات لفرقهم في مقدمتهم الغاني الدولي جيان اللاعب الأفريقي الأكثر تسجيلاً للأهداف بالدوري برصيد 101 هدف منهم 95 هدفاً بقميص العين بين عامي2011 و2015، و6 أهداف بقميص شباب الأهلي موسم 2017، وتصدر جيان ترتيب الهدافين مواسم «2011 ـ 2012» و «2012 - 2013» و«2013 - 2014».

ولعب السنغالي سانغاهورلأندية العين وبني ياس والوصل إذ نجح في هز الشباك 8 مرات خلال لعبه للعين «موسم واحد»، وأحرز لبني ياس 61 هدفاً وتوج هدافاً لدورينا موسم «2010 - 2011» برصيد 18 هدفاً، وأحرز للوصل 5 أهداف، ليرفع إجمالي أهدافه إلى 74 هدفاً.

وبرز السنغالي ديوب بقميص الظفرة مسجلاً 77 هدفاً منها 18 هدفاً في بداية مشواره مع الفريق موسم «2012 - 2013»، ثم انتقل في 2017، إلى شباب الأهلي وسجل له 18 هدفاً ليصل إجمالي أهدافه في دورينا إلى 95 هدفاً، أما مواطنه إبراهيما توريه فلعب لفريقي عجمان والنصر، وأحرز لـ«البرتقالي» 7 أهداف موسم «2011 - 2012» وبعد انتقاله إلى موناكو الفرنسي، عاد مرة أخرى إلى دورينا من بوابة «العميد» وسجل له 16 هدفاً في موسم «2013 - 2014»، و18 هدفا في الموسم التالي.

وبدأ الايفواري بوريس كابي مسيرته في دورينا عام 2009 في صفوف عجمان وسجل له 9 أهداف ثم أعير إلى الظفرة وسجل بقميصه 11 هدفا قبل أن يعود إلى «البرتقالي» بعد إعارة قصيرة إلى العربي الكويتي ولعب كابي في صفوف عجمان 4 مواسم سجل خلالها 54 هدفاً وانتقل إلى دبا وسجل 8 أهداف، وقدم البوركيني بيترويبا أداء جيداً مع الجزيرة في موسم «2014 - 2015»، وأحرز 9 أهداف قبل أن ينتقل للنصر وسجل له 12 هدفاً عبر موسمين.

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