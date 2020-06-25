3 سبتمبر موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد في الإمارات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية موعد انطلاق الموسم الرياضي الجديد 2020-2021 والمسابقات التي تنظمها، حيث ستكون ضربة البداية مع بطولة كأس الخليج العربي في الثالث من سبتمبر، ثم بطولة دوري الخليج العربي في التاسع من الشهر نفسه، تليها بيومين مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً.

جاء ذلك عقب سلسلة من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات المعنية شملت اجتماعاً مشتركاً مع اتحاد الإمارات لكرة القدم حضره ممثلو لجنتي المنتخبات والمسابقات مساء الأحد 21 يونيو الجاري، تلاه اجتماع مع الأندية المحترفة مساء الثلاثاء الماضي شهد حضور ممثلي الأندية المحترفة ثم اجتماع آخر مع القنوات المالكة للحقوق.

وفي هذا الصدد أشاد حسن طالب المري عضو مجلس إدارة رابطة المحترفين الإماراتية، رئيس اللجنة الفنية بالتعاون الذي أبدته جميع الأطراف وقال " حرصنا في برمجة روزنامة الموسم على أن تكون المباريات في نهاية الأسبوع، لضمان المتابعة والحضور الجماهيري لمساندة الفرق المشاركة، كذلك اعتمد سيناريو الروزنامة على مراعاة إعداد المنتخب الأول من خلال إقامة ثلاث جولات في بطولة الدوري قبل التجمع استعدادا للتصفيات المشتركة المقررة في أكتوبر 2020، وجولتين قبل انطلاق منافسات دوري أبطال آسيا لتجهيز الفرق المشاركة في البطولة". وأضاف المري "نسعى دائما لتقديم روزنامة ثابتة، تخدم مصالح المنتخبات الوطنية والأندية، ونتطلع لموسم ناجح فنيا، إعلاميا، تسويقيا وجماهيريا بإذن الله بتكاتف الجهود".

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