كواترو والفلاح يتأهلان لدوري «الأولى»

المصدر: دبي- العوضي النمر

علم «البيان الرياضي»، أن مجلس إدارة اتحاد الكرة، اعتمد نتائج دوري الدرجة الثانية، من دون إلغاء المسابقة، مع اعتبار فريق كواترو بطلاً للمسابقة، والفلاح وصيفاً، وتأهلهما إلى دوري الدرجة الأولى، من بطولة الدرجة الثانية «الوليدة»، وطلب الاتحاد من الناديين، سرعة استيفاء شروط المشاركة، مثل إشهار الناديين في هيئة الرياضية، وتطبيق شروط القيد والتسجيل في اتحاد الكرة، وتوفير ملعب قانوني، والمشاركة في مسابقتين للمراحل السنية، وسيتم عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة، يوم الخميس المقبل، من أجل نيل الموافقة على قبول الناديين في عضوية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وليس من أجل التتويج والتأهل.

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