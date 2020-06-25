العربي يجدد عقود 11 لاعبا ويضم عبد الله من عجمان

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

جددت ادارة نادي العربي عقود 11 لاعباً على رأسهم اللاعب سيف الرميثي وذلك بعد مستواه المتطور الذي قدمه مع الفريق خلال مباريات دوري الدرجة الاولى الذي تم الغائه بسبب جائحة " كورونا " .

كما انضم للكشوفات اللاعب خليفة عبد الله لاعب الوصل وعجمان السابق ، وكانت ادارة النادي العربي قد تعاقدت قبل ايام مع المدرب الوطني محمد جلبوت المدرب السابق بنادي شباب الأهلي والذي حل بديلاً عن المدرب الكرواتي ريدراغ الذي انتهى عقده مع نهاية الموسم الكروي الحالي دون ان يكتمل.

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