خورفكان يتجه لتجديد عقد جوران وحديد خارج الحسابات

المصدر: خورفكان – محمد فضل

تسعى شركة كرة القدم بنادي خورفكان إلى تجديد عُقود الاجانب الاربعة بعد ظهورهم الجيد مع الفريق خلال الموسم الكروي الاخير الذي تم الغائُه بسبب تفشي فيروس " كورونا " كما أن الاتجاه السائد بالنادي يُشير إلى الإبقاء على مدرب الفريق الصربي جوران الذي تمكن من إعادة البريق لنسور خورفكان وحقق نتائج جيدة خلال مباريات الدور الثاني والذي حقق فيه الفريق ثلاث انتصارات متتالية وتعادل وحيد .

وتفيد متابعات البيان الرياضي بان ادارة شركة كرة القدم لاتزال تفاوض لاعب الشارقة عمر جمعة ربيع الذي تلقى عرضاً من أحد فرق أندية دوري الخليج العربي كما تم صرف النظر عن تجديد عقد اللاعب فهد حديد بصورة نهائية لمغالاة اللاعب

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