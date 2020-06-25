انتهاء ارتباط أروابارينا والشارقة ودياً

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

توصل المدرب الأرجنتيني رودولفو أروابارينا، إلى اتفاقية ودية لإنهاء التعاقد بينه وبين إدارة نادي الشارقة، والذي تم توقيعه في مارس الماضي، عقب إقالته من نادي شباب الأهلي.

ولم تكشف عن تفاصيل إنهاء العقد، إلا أن أروابارينا، أكد انه لم يسبق أن طالب بالحصول على 50% من قيمة العقد الموقع مع الشارقة، ومدته عامين، واكتفى بالتأكيد على الإطار الودي الذي تم من خلاله إنهاء الارتباط.

وأصبح أروابارينا حالياً، حراً في التعاقد مع أي نادي آخر، والسفر إلى عائلته المتواجدة حالياً في إسبانيا، حيث لم يستطع اللحاق بها خلال الفترة الماضية، انتظاراً للانتهاء من مشكلة العقد الملغى، بعد تمسك الإدارة الجديدة للشارقة ببقاء المدرب الوطني عبد العزيز العنبري.

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