دبي الرياضية..6 ساعات بث مباشر لتغطية مؤتمر مستقبل الكرة

المصدر: دبي-البيان الرياضي

نظم اتحاد الإمارات لكرة القدم بالتعاون مع رابطة المحترفين ومؤسسة "أي اس سي" العالمية، المؤتمر الرياضي الدولي حول مستقبل كرة القدم بعد كورونا، أمس.

واستثمرت قناة الدبي الرياضية الحدث لتجربة النقل التلفزيوني المباشر لمثل هذه الفعاليات الرياضية الفريدة من نوعها، حيث استمرت التغطية 6 ساعات عبر شبكة قنوات دبي الرياضية التي قام فريق عملها بمهمة الإنتاج بقيادة المخرج محمد الكتبي والترجمة الفورية للإعلامي حسني الزغدودي وتم البث بشكل مشترك على بقية القنوات الرياضية في الدولة.

وشارك في المؤتمر الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وجياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا" ونخبة من الشخصيات والقيادات الرياضية المحلية والعالمية.

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