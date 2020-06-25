شايفر: بني ياس قدّم موسماً استثنائياً

المصدر: أبوظبي ــــ أحمد عيسى

أكد الألماني وينفريد شايفر مدرب بني ياس السابق أنه فخور بعام كامل، قضاه في قلعة السماوي، حقق خلاله الكثير من النجاحات، ذاكراً أن الفريق قدم موسماً استثنائياً في كل المسابقات، عبر مواهب شابة، يتوقع لها أن تتألق في سماء الكرة الإماراتية قريباً.

وقال شايفر خلال حفل تكريمه ووداعه، أول من أمس، من قبل إدارة نادي بني ياس، بعد نهاية فترة تعاقده، بحضور عبد الله الغيلاني رئيس شركة كرة القدم، وصالح إسماعيل الحمادي مشرف الفريق الأول، إنه سعيد بالفترة التي قضاها في النادي، ويرى أنها كانت ناجحة، وأضاف: عملنا على بناء فريق للمستقبل بدعم كبير من القيادة العليا وإدارة النادي، وأتمنى أن يواصل المدرب الذي سيخلفني في المهمة على الدرب ذاته خصوصاً أن الفريق به مجموعة متميزة من اللاعبين الطموحين، الذين يمتلكون الموهبة، وأرى أنهم قادرون على العطاء لسنوات مقبلة، من بينهم عناصر يمكنها الانضمام للمنتخب الوطني.

وأشاد المدرب الألماني بتعامل النادي مع أزمة كورونا الحالية، وقال إن النادي كانت لديه مبادرات رائعة ما يؤكد تميزه وأضاف: هذا ليس مستغربا على بني ياس الذي ظل يتخطى كونه فريقا لكرة القدم أو المناشط الرياضية المختلفة.

وأكد أن «السماوي» يجب أن يواصل بذات روح التحدي التي ظل يعمل بها، وأنه يمتلك المقومات التي تجعله ينافس على المراكز المتقدمة ويكون من الأندية الثلاث الأولى في الدولة، وأضاف: أنا فخور بكل ما قدمته مع النادي وأتمنى للجميع التوفيق في المرحلة المقبلة.

وعبّرت إدارة بني ياس بعد تكريمها للمدرب الألماني بالهدايا التذكارية عن شكرها وتقديرها للعمل الذي قدمه خلال فترة توليه لمهمة تدريب الفريق الأول، وقالت الإدارة إن شايفر كان مثالا للشخص المجتهد في عمله وأن بني ياس سيظل بيته الدائم وأنه محل تقدير وترحيب في كل وقت.

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