روزا يواجه «المجهول» في حتا

المصدر: (دبي - علي الظاهري)

ينتظر المهاجم البرازيلي صامويل روزا، مصيره المجهول بعد انتهاء فترة إعارته مع حتا، حيث سيتحدد مستقبل روزا مع «الإعصار» بناء على الرؤية الفنية للمدرب الجديد المقرر التعاقد معه في الأيام المقبلة.

وعبرت أندية عن رغبتها في الاستفادة من خدمات اللاعب البرازيلي أبرزها نادي إف سي سيول الكوري الجنوبي الذي أبدى اهتمامه بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي صاحب التجربة في الموسم الماضي مع بطل الدوري الكوري نادي تشونبوك.

ويرتبط روزا بعقد مع نادي النصر حتى نهاية الموسم المقبل، وستكون رغبته الأولى في البقاء بدورينا وتحديداً في حتا في حال كانت هناك خيارات مطروحة، خاصة بعد استقرار عائلته في دبي وتأسيس زوجته مشروعها الخاص، حيث فضل اللاعب البرازيلي البقاء في دبي في الفترة الماضية رغم عودة معظم المحترفين الأجانب إلى بلدانهم ومن بينهم زملاؤه البرزايليون في الفريق، واستثمر وقته في التدريب الذاتي في المنزل وعلى الشاطئ والبقاء رفقة عائلته في دانة الدنيا.

وبدأ اللاعب البرازيلي مشواره في دوري الخليج العربي مع فريق حتا، قادماً من فلومنيسي البرازيلي قبل انتقاله لاحقاً إلى النصر مطلع موسم 2018 - 2019، وانضم إلى فريق الفجيرة على سبيل الإعارة ثم عاد مجدداً إلى «العميد»، بينما انتقل في الانتقالات الصيفية قبل انطلاقة الموسم الماضي للدوري الكوري الجنوبي، ليعود في منتصف الموسم إلى دورينا من بوابة حتا، بعد إعارته من النصر إلا أن الإصابة طاردت روزا منذ ظهوره الأول بشعار «الإعصار»، وغيبته عن لقاءات الفريق في دوري الخليج العربي.

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