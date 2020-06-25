حسن إسماعيل ينضم إلى «أكاديميات العربي»

المصدر: (دبي - إيهاب زهدي)

أعرب حسن إسماعيل مدرب حراس مرمى منتخبنا الوطني الأول سابقاً، عن سعادته بعد اختياره عضواً بلجنة المسابقات في الاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم، ومقره الأردن، وأشار إلى أن الاجتماع الأول لم يحدد ترتيباته حتى الآن، ولكن موعده المبدئي سيكون خلال يوليو المقبل.وعن كيفية اختياره، قال: «أجرت لجنة المسابقات بالاتحاد العربي لأكاديميات كرة القدم، وبالتنسيق مع اللجنة الفنية بالاتحاد، اتصالاً معي، منذ فترة حول ترشيحي لعضوية اللجنة، ووافقت على العمل معهم».

وأضاف: «الهدف من تلك اللجنة خدمة الكرة العربية، من خلال تطوير عمل الأكاديميات، الذي يهتم بقطاع الناشئين والمراحل السنية، وهي مرحلة بناء مهمة لمنظومة اللعبة، وينتظر أن يبدأ عمل اللجنة بتشكيلها الجديد، خلال يوليو المقبل، من خلال اجتماعات عدة للاتفاق على برنامج ورش العمل، والدورات التدريبية المطلوبة للمدربين».

وأوضح: «في العام الماضي، كانت هناك بطولة لأكاديميات الكرة في مصر، وبالتأكيد سوف نناقش خلال الاجتماع الأول للجنة، إمكانية إقامة بطولة ثانية، مع إمكانية تبادل الخبرات بيننا كوننا أعضاء، وأسعى لنقل تلك الخبرات إلى الإمارات، للاستفادة منها في عمل الأكاديميات في الدولة».

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