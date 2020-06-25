«مجلس دورينا» يناقش الموسم المقبل

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

تبث رابطة المحترفين في التاسعة من مساء اليوم، حلقة استثنائية من برنامج «مجلس دورينا»، تستضيف خلالها حسن طالب المري، عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، وطارق علي الشبيبي عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس اللجنة الفنية، والكابتن سبيت خاطر عضو اللجنة الفنية، وذلك عبر قناتها الرسمية على يوتيوب @AGLeague للحديث عن الموسم الرياضي الجديد 2021-2020، ومستجدات المسابقات، التي تنظمها الرابطة. يحاور الضيوف في هذه الحلقة الاستثنائية الإعلامي محمد جاسم. وأعلنت الرابطة عن استقبال أسئلة المتابعين عبر وسم #مجلس_دورينا على صفحاتها على منصات التواصل الاجتماعي، وستتم الإجابة عنها أثناء الحلقة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز