شباب الأهلي يتقدم بشكوى جديدة ضد الرابطة لهيئة التحكيم

المصدر: دبي- العوضي النمر

تقدم شباب الأهلي اليوم بشكوى رسمية إلى هيئة التحكيم في اتحاد الكرة ضد رابطة المحترفين، يطالب فيها بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن مجلس إدارة رابطة المحترفين بعدم استكمال مسابقة دوري الخليج العربي ودوري تحت 21 سنة وما يترتب على ذلك من نتائج، كما طالب شباب الأهلي بالتعويض المادي عن الأضرار التي أصابته من جراء ذلك.

وتعتبر هذه الشكوى تصعيد جديد لشباب الأهلي ضد رابطة المحترفين، بعد أن سبق وتقدم بشكوى الى لجنة الانضباط يطالب فيها ببطلان إجراءات عقد جمعية عمومة طارئة لرابطة المحترفين.

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