"الأشغال العامة"و"الشارقة الرياضي" يتابعان الإنشاءات الجديدة بأندية الإمارة

المصدر: وام

يواصل مجلس الشارقة الرياضي متابعة أعمال الإنشاءات الجديدة والتطويرية والصيانة في أندية الإمارة بالتعاون مع دائرة الأشعال العامة خلال فترة توقف النشاط الرياضي بسبب الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال عيسى هلال الحزامي الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي: تشهد أندية الإمارة استمرار هذه الأعمال من أجل تطوير وتحسين ورفع كفاءة البنى التحتية والمرافق والخدمات المختلفة في الأندية وذلك بفضل رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي ودعمهما اللامحدود للمجلس والأندية وتسخير كافة الإمكانيات للرياضة والرياضيين.

وأضاف: تستمر عمليات إستبدال أرضيات الصالة الرياضية في نادي الشارقة الرياضي بمنطقة سمنان حيث يتوقع الانتهاء من الأعمال في منتصف شهر أغسطس المقبل بجانب إستمرار العمل التطويري بالنادي في منطقة الحزانة مع انتهاء عمليات الصرف الصحي الخارجي كما أنه تم التسليم المبدئي لمشروع الشبكة الداخلية ليتم البدء فيه كما يتواصل العمل في نادي البطائح الثقافي الرياضي حيث تم تعيين المقاول لمباشرة الأعمال ليتم استبدال دكة الإحتياط بالملعب بجانب تركيب النظام الصوتي وبعض الأعمال الأخرى، بينما تم الفراغ من تركيب الساعة الحديثة لملعب نادي خورفكان مع تواصل بعض الاصلاحات في نادي دبا الحصن فيما يجري العمل على انشاء ملعب القوس والسهم وأعمال السور الخارجي في نادي الحمرية.

وأشار إلى إستمرار أعمال العزل الخرساني للصالة الرياضية في نادي الذيد الثقافي الرياضي من قبل دائرة الأشغال العامة وسيتم تركيب أرضيات خشبية للصالة مع بدء أعمال الإزالة وتركيب أرضية المضمار وعمل طبقات الأسفلت حسب المواصفات المعتمدة وأرضية الملعب ومتابعة أعمال شبكات الرى، أما فيما يتعلق بنادي اتحاد كلباء فقد تم البدء بأعمال الصيانة للاستاد الرئيسي مع دراسة وضع أفضل الحلول لمعالجة الرطوبة والتكييف بالصالة الرياضية ليتم الانتهاء منها في الوقت المناسب.

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