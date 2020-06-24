«الانضباط» تنظر شكوى شباب الأهلي

المصدر: (دبي - العوضي النمر )

تقدم شباب الأهلي باحتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة، من خلال مذكرة من 7 صفحات يختصم فيها رابطة المحترفين واتحاد الكرة ويطالب بإلغاء كافة القرارات الصادرة عن الجمعية العمومية غير العادية وما ترتب من نتائج والمطالبة بتتويج المتصدر في حال إلغاء الدوري أو استئناف المسابقة مجدداً.

وقال المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس لجنة الانضباط إن اللجنة ستجتمع عصر اليوم للبت في الشكوى وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأمور، وذلك خلال اجتماع سيعقد عن طريق الاتصال المرئي عن بعد.

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