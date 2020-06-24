خبراء العالم يناقشون مستقبل الكرة بعد «كورونا»

المصدر: دبي - العوضي النمر

يشهد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الكرة، المؤتمر الرياضي العالمي الذي ينظمه الاتحاد اليوم عبر نظام الاتصال المرئي عن بُعد تحت شعار «كوفيد 19 وكرة القدم – كيف تَغيَّرَ شكل المستقبل؟»، ويُشارك في المؤتمر الذي يعد الأول من نوعه نُخبة من الشخصيات الرياضية وعدد من الخبراء الكرويين العالميين الذين سيتحدثون عن مستقبل كرة القدم ما بعد جائحة كورونا.

وسيتم استثمار مخرجات المؤتمر في بناء البنود المحورية لخلوة كرة الإمارات التي من المنتظر إقامتها يوليو المقبل، والتي تهدف إلى تطوير كرة القدم الإماراتية ورسم خريطة المستقبل ضمن الرؤية العامة لاتحاد كرة القدم وجميع المنتسبين والمختصين بشؤون الكرة المحلية والعالمية، ويسعى المؤتمر لمواصلة الجهود لوضع الحلول والخطط المناسبة الخاصة بعودة النشاط الكروي محلياً وإقليمياً وقارياً بشكل سليم بعد فترة من التوقف الاضطراري نتيجة جائحة كورونا، والخروج بأفضل النتائج والحلول التي من شأنها أن تساعد الساحرة المستديرة على عجلة الدوران من جديد.

من جهته، قال عبدالله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة رئيس رابطة المحترفين: نسعد بالشراكة بين الاتحاد والرابطة مع شركة ISC العالمية لتنظيم هذا الحدث الفريد من نوعه والذي يمثل تأكيداً لنظرة القيادة الرشيدة لدور الإمارات الريادي في استشراف المستقبل في كافة المجالات، بما فيها المجال الرياضي، حيث تشكل جائحة كوفيد 19 تحدياً غير مسبوق لصناعة كرة القدم العالمية، وشهدت الأشهر الماضية تعاوناً مستمراً بين رابطة المحترفين واتحاد كرة القدم للعمل مع الجهات المعنية في الدولة لمواجهة هذه التحديات، وأضاف: نتطلع إلى الاستفادة من نخبة صناع القرار في كرة القدم العالمية، إيماناً منا أن هذا المؤتمر سيكون نقطة مؤثرة في رسم مستقبل كرة القدم في المنطقة والعالم في مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19.

بدوره، أعرب نايجل فليتشر الرئيس التنفيذي للاتفاقية الرياضية الدولية، عن سعادته بالتعاون الكامل الذي حظي به من قبل اتحاد الكرة، مشيراً إلى أن محاور المؤتمر ستشمل مناقشة برامج براعم كرة القدم وعمليات تطوير اللاعبين، والتحديات والفرص التجارية في كرة القدم وكذلك التحديات القانونية الحالية والمستقبلية لصناعة كرة القدم العالمية.

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