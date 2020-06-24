راشد بن حمدان: النصر يسعى لاستعادة مكانته الطبيعية

المصدر: دبي - عدنان الغربي

أشاد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي بالقرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، معرباً عن عظيم شكره وامتنانه للدعم غير المحدود والرعاية الكريمة والعطاء السخي، الذي يقدمه سمو رئيس النادي لأبناء القلعة الزرقاء.

وأكد رئيس مجلس إدارة النصر ثقته التامة بالمجلس الجديد لشركة الكرة برئاسة عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب في استكمال الإنجازات المتحققة ومواصلة الأداء المتميز الذي شهده قطاع كرة القدم بالنادي مؤخراً والذي تكلل بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي، مؤكداً أن المجلس الجديد يضم كفاءات متميزة قادرة على مواصلة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة للنادي لإسعاد جماهيره العريضة متمنياً للمجلس الجديد كل التوفيق والسداد في مهمته من أجل المضي قدماً بمسيرة العميد ليعود إلى مكانته الطبيعية رائداً وعلماً خفاقاً في سماء كرة القدم.

قرار

وكان سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، أصدر قراراً أول من أمس بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، برئاسة عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب وطارق يوسف الجناحي نائباً للرئيس، وعضوية كل من عبدالرحمن محمد عبدالله الخاجة، جمعة سعيد محمد الكعبي، عادل محمد شاكري، علي حسن المطوع، وسعيد أحمد سعيد المري، وقد حدد القرار عمل مجلس الإدارة مدة ثلاث سنوات من تاريخ إصداره قابلة للتجديد.

ثقة

من جهته رفع عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، على الثقة الغالية التي أولاها سموه له ولأعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم الجديد، وتكليفهم بإدارة شؤون الكرة بالنادي، كما أعرب أبو الشوارب عن امتنانه وتقديره إلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، وذلك على ثقته الكبيرة برئيس وأعضاء مجلس شركة كرة القدم، مؤكداً أن توجيهات ورؤى سموهما ستكون نبراساً يحتذي به مجلس الإدارة بتشكيلته الجديدة لتحقيق تطلعات النادي وأهدافه.

وأكد أبو الشوارب أن هذه الثقة الكبيرة التي منحها سمو رئيس النادي له ولأعضاء مجلس إدارة شركة الكرة بمقام تكليف رفيع، سيعطيهم دافعاً كبيراً نحو بذل المزيد من الجهد والعمل للمضي قدماً في طريق الانتصارات وصناعة الإنجازات على جميع الأصعدة، ليعود العميد إلى موقعه الطبيعي في صدارة أندية الدولة، معرباً عن فخره واعتزازه بخدمة عميد الأندية الإماراتية، متوجهاً بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، داعياً جميع منتسبي العميد للعمل سوياً من أجل النهوض بالنادي، ومطالباً الجماهير بالوقوف خلف النادي ودعمه من أجل تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

شكر وتقدير

كما رفع عبدالرحمن محمد نجم منتخبنا الوطني والنصر سابقاً أسمى عبارات الشكر والتقدير إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على ثقته الغالية، مؤكداً استعداده لبذل كافة جهوده وتسخير كل وقته لخدمة العميد، موجهاً الشكر كذلك إلى رئيس مجلس إدارة شركة الكرة عبدالرحمن أبو الشوارب، وقال: «سأعمل على تسخير خبرتي التي اكتسبتها خلال هذه السنوات لخدمة النصر والتعاون مع أعضاء مجلس الإدارة لإعادة الفريق إلى مكانه الطبيعي في مسابقة الدوري».

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