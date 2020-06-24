اختتام ندوة تطوير كوادر «الصالات»

المصدر: (أبوظبي - وام)

اختتمت أول من أمس فعاليات الندوة الأولى من ورش العمل التأهيلية التي أطلقتها اللجنة التنفيذية لكرة الصالات بالإمارات ضمن أكبر مشروع عربي لتطوير الكوادر الرياضية برعاية مجلس الشارقة الرياضي وبالتعاون مع اتحاد الإمارات لكرة القدم.

وأعرب العميد عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات في الإمارات عن سعادته بتدشين أكبر مشروع عربي لتأهيل وتطوير الكوادر الرياضية بمشاركة نخبة من الخبراء والمحاضرين في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» والاتحادين الآسيوي والإفريقي، وعدد من المدربين والحكام أصحاب الخبرة الكبيرة في رياضة كرة الصالات التي تقف على أعتاب نقلة نوعية في المنطقة.

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