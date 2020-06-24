عبد القادر: إلغاء الدوري لن يؤثر على المنتخب

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قلل المدرب العراقي عبد الوهاب عبد القادر من تأثير عدم إكمال مباريات الدوري على المنتخب الوطني، والمستوى الفني للاعبين، ذاكراً أنه كان يرى إمكانية استكمال المنافسة حتى ينال كل فريق حقه بالكامل داخل المستطيل الأخضر، لكنه يحترم القرار الصادر من رابطة دوري المحترفين، لأنه راعى «مصلحة البشر» وسلامة الإنسان.

وقال عبد القادر: عدم خوض اللاعب 7 مباريات، وهي عدد الجولات المتبقية من الدوري ليس أمراً مقلقاً لأن هنالك فرصة كافية للتعويض، خلال فترة الإعداد باكتساب اللياقة البدنية، ومن ثم خوض المباريات التنافسية، التي تختلف بكل تأكيد في فوائدها عن التمارين، ما دام أننا مقبلون على موسم جديد وتحديات جديدة بالتالي يجب أن نطمئن على مستوى دورينا، وعلى المنتخب خصوصاً أن «الأبيض» يمتلك فرصة كافية للإعداد، وتعويض فترة التوقف الحالية سواء عن طريق مباريات اللاعبين مع الأندية في مختلف المنافسات المحلية أو خوض المنتخب لمواجهات ودية.

ظروف

واستطرد المدرب العراقي وقال: بالتأكيد الأفضل للاعب خوض عدد كبير من المباريات حتى يتطور مستواه، لكننا يجب أن نضع في الاعتبار الظروف التي يعيشها العالم حالياً، وبالتالي يجب التعامل مع عدم خوض عدد كاف من المباريات.

واستدلّ عبد القادر على عدم وقوع ضرر فني من عدم إكمال الدوري إلى غياب اللاعب في مرات كثيرة عن مباريات فريقه لشهر وشهرين بسبب الإصابة وأضاف: عندما يعود اللاعب من الإصابة يدخل في أجواء اللعب تدريجياً ويمكن أن يعود بمستوى أفضل من السابق، وأنديتنا بعد انطلاق المنافسات ستصل تدريجياً إلى كامل الجاهزية.

إنصاف

وأشار عبد القادر إلى أنه كان يدعم إكمال الدوري من أجل العدالة، وإنصاف الفرق التي اجتهدت وتعبت وصرفت، وأضاف: نقدر الظروف الاستثنائية، التي دعت إلى إنهاء الدوري، لكن كان من الممكن استكماله بغض النظر عن ظروف الطقس، التي تخوف منها الكثيرون، لأن هذه هي البيئة التي نعيش فيها، ويجب أن نتأقلم عليها، وألا نجعل منها مبرراً لعدم خوض المباريات، خصوصاً أن هنالك فرقاً اجتهدت، وكانت تمتلك الحق في المنافسة على لقب الدوري، وفرقاً اجتهدت من أجل الصعود للمحترفين.

وعاد المدرب العراقي وقال إنه يرفض دائماً خلق الأعذار للاعبين والأندية ويرى أنها تكون سبباً في النتائج السلبية، ذاكراً أن الإعلام يصنع الأعذار، ويمهد الطريق للنتائج السلبية، وأضاف: على سبيل المثال عندما يقرأ اللاعب، ويسمع أن أداء مباراة كل 4 أيام يسبب الإرهاق، ويقود للخسارة في البطولات الآسيوية فإن ذلك ينعكس على مستواه سلباً، وأيضاً الحديث عن حرارة الطقس وصعوبة اللعب، مثل هذه المبررات في رأيي مرفوضة، ولا تحقق المصلحة العامة التي نستهدفها خصوصاً أن لاعب كرة القدم وحسب رأيي يجب أن يكون قادراً على تحمل ضغط المباريات، واللعب في كل الظروف قياساً بالجهد الذي يبذله في التدريبات، والاهتمام الذي يحظى به، ما يوفر له طاقة بدنية مختلفة عن الآخرين.

تفهم

وعاد عبد الوهاب عبد القادر وقال إنه يتفهم أسباب قرار عدم استكمال الدوري في ظل الظروف الحالية، لكن وجهة نظره مختلفة، وأضاف: حتى لو كان القرار إكمال الدوري فإن البعض كان سيعترض لأن الآراء مختلفة، وإرضاء الجميع صعب، ومن المهم فقط أن الجهات المختصة تكون قد اتخذت قرارها بعد دراسة وقناعة تامة بأن قرارها هو الأفضل.

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