الوحدة يطالب بتأجيل انطلاقة الدوري إلى أكتوبر بدلاً من سبتمبر

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

طالب الوحدة، رابطة دوري المحترفين، بتأجيل انطلاقة الموسم المقبل من دوري الخليج العربي إلى شهر أكتوبر المقبل بدلاً من الموعد المبدئي الذي اقترحته اللجنة الفنية في 8 و 9 سبتمبر المقبل وذلك خلال الورشة التي عقدتها اللجنة الفنية بالرابطة مع أندية المحترفين، اليوم الثلاثاء.

واستند الوحدة في المقترح الذي قدمه خلال الورشة وحظي بتأييد عدد من الأندية إلى حاجة الفرق إلى 8 أسابيع للإعداد بعد فترة التوقف الطويلة للنشاط بسبب فيروس كورونا خاصة في ظل عدم تحديد موعد نهائي لعودة التدريبات في انتظار قرار الجهات المختصة ولمنح الفرصة للأندية للحصول على الوقت الكاف للاستعداد لاسيما وأن هناك صعوبة في إقامة معسكرات خارجية للأندية تحضيراً للموسم الجديد.

كما استند الوحدة في مطالبته بعدم وضوح الرؤية فيما يخص موعد عودة اللاعبين الأجانب من بلدانهم لبدء التدريبات وكيفية وصولهم في ظل الصعوبات التي تواجه الأندية فيما هذا الشأن، وإمكانية تأخرهم في الانضمام للتدريبات في حال خضوعهم للحجر الصحي الذي سيتطلب وقتاً قبل الانخراط في فترة الإعداد.

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