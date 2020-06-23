​مجلس إدارة شركة الكرة بالنصر يعقد اجتماعه الأول

المصدر: دبي-البيان الرياضي

عقد مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم اجتماعه الأول مساء اليوم الثلاثاء، برئاسة عبد الرحمن أبو الشوارب، وحضره كل من: طارق يوسف الجناحي، نائب رئيس المجلس، والسادة الأعضاء: عبد الرحمن محمد عبد الله الخاجة، جمعة سعيد محمد الكعبي، عادل محمد شاكري، علي حسن المطوع، وسعيد أحمد سعيد المري

استهل عبد الرحمن أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم الاجتماع بتقديم آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، على الثقة الغالية التي أولاها سموه إياه ولأعضاء المجلس الجديد لشركة كرة القدم، مؤكداً على أن المجلس سيعمل وفق توصيات وتوجيهات سموه للمضي قدماً بمسيرة النادي نحو تحقيق المزيد من البطولات والإنجازات.

وشدد رئيس شركة الكرة على أن جميع الأعضاء الجدد لمجلس إدارة شركة الكرة، سيعملون بروح الفريق الواحد وسيبذلون قصارى جهدهم في المرحلة المقبلة التي تتطلب الكثير من التضحيات والتعاون المشترك لتحقيق أهداف العميد

وتطلعات جماهيره، مؤكداً على أن مجلس الإدارة لشركة الكرة سيتعاون مع جميع منتسبي النادي لما فيه مصلحة العميد، ليعود النصر إلى مكانته في صدارة أندية الدولة.

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