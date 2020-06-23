ممثل شباب الأهلي يغيب عن ورشة رابطة المحترفين

المصدر: البيان الرياضي

غاب ممثل نادي شباب الأهلي، عن حضور ورشة العمل التي نظمتها رابطة المحترفين لكرة القدم، للعمل على روزنامة الموسم الجديد 2020-2021.

ويبدو أن الغياب احتجاجاً من نادي شباب الأهلي، على إلغاء دوري الخليج العربي للموسم الحالي 2019-2020، دون تتويجه بطلاً للمسابقة، والتي كان يتصدرها برصيد 43 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن العين في المركز الثاني.

وسبق أن تقدمت إدارة شباب الأهلي، بشكوى إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ضد رابطة المحترفين، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة عن بعد عصر غدً، للبت في الشكوى، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة في مثل هذه الأمور.

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