النصر يعيد تشكيل اللجنة الفنية

المصدر: دبي-عدنان الغربي

أعاد النصر تشكيل اللجنة الفنية على ضوء القرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي حول إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة الكرة برئاسة عبد الرحمن أبو الشوارب وانضمام 3 أعضاء جدد هم عبد الرحمن محمد وعلي حسن المطوع، وسعيد أحمد سعيد المري.

وحسب مصادر خاصة "للبيان الرياضي" فإن التشكيل الجديد للجنة الفنية برئاسة جمعة سعيد وتضم في عضويتها نجم النصر والمنتخب الوطني السابق عبد الرحمن محمد ومدرب الفريق الأول الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش والمدير الرياضي الهولندي فيرسلاين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز