أبو الشوارب: ثقة حمدان بن راشد تكليف رفيع

المصدر: دبي- البيان الرياضي

رفع عبد الرحمن عبيد أبو الشوارب رئيس مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم ، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، على الثقة الغالية التي أولاها سموه إياه ولأعضاء مجلس إدارة شركة كرة القدم الجديد، وتكليفهم بإدارة شؤون الكرة بالنادي.

كما أعرب أبو الشوارب عن امتنانه وتقديره إلى سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي، وذلك على ثقته الكبيرة في رئيس وأعضاء مجلس شركة كرة القدم، مؤكداً أن توجيهات ورؤى سموهما ستكون نبراساً يحتذى به مجلس الإدارة بتشكيلته الجديدة لتحقيق تطلعات النادي وأهدافه.

وأكد أبو الشوارب على أن هذه الثقة الكبيرة التي منحها سمو رئيس النادي إياها ولأعضاء مجلس إدارة شركة الكرة بمثابة تكليف رفيع، سيعطيهم دافعاً كبيراً نحو بذل المزيد من الجهد والعمل للمضي قدماً في طريق الانتصارات وصناعة الإنجازات على جميع الأصعدة، ليعود العميد إلى موقعه الطبيعي في صدارة أندية الدولة، معرباً عن فخره واعتزازه بخدمة عميد الأندية الإماراتية، متوجهاً بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين على الجهد الكبير الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، داعياً جميع منتسبي العميد للعمل سوياً من إجل النهوض بالنادي، ومطالباً الجماهير بالوقوف خلف النادي ودعمه من أجل تحقيق أهدافهم وتطلعاتهم.

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