مستقبل كرة القدم بعد كورونا في مؤتمر دولي غداً لاتحاد الكرة الإماراتي

المصدر: وام

ينظم اتحاد الإمارات لكرة القدم بالشراكة مع رابطة المحترفين الإماراتية و /ISC/ غدا مؤتمراً رياضياً دولياً "عن بعد " تحت عنوان "كوفيد-19 وكرة القدم – كيف تَغيَّرَ شكل المستقبل؟ " .

والمؤتمر هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط ويُشارك فيه نُخبة من الشخصيات الرياضية المحلية والعالمية يتقدمهم الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، ومعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعدد من الخبراء العالميين الذين سيتحدثون عن مستقبل كرة القدم ما بعد جائحة كورونا.

ويأتي المؤتمر ضمن جهود لجنة العلاقات الدولية باتحاد الكرة التي يترأسها سالم علي الشامسي عضو مجلس الإدارة، لاستثمار فترة توقف النشاط في إطلاق العديد من المبادرات الهادفة، و عقد المؤتمرات والورش والندوات، بمشاركة الخبراء من أصحاب الاختصاص في شتى مجالات اللعبة، للاطلاع على أفضل التجارب والممارسات العالمية لعودة الأنشطة والبطولات الرياضية تدريجيا ومنها مسابقات كرة القدم.

ينطلق برنامج المؤتمر في الثانية ظهرا بتوقيت الإمارات متضمنا كلمة لنايجل فليتشر المدير التنفيذي لـــ /ISC/ ، ثم كلمة الافتتاح التي سيلقيها الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، وكلمة لمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم،.

وفي الجلسة الأولى يتحدث كل من محمد عبدالله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الإمارات لكرة القدم، وداتو ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وبيير ناوبيرت رئيس قسم التسويق العالمي للدوري الألماني" البوندسليجا"، ويديرها كيفين روبيرتس تحت عنوان " كرة القدم – كوفيد 19 – ماذا بعد؟.

أما الجلسة الثانية تحت عنوان التحديات القانونية لصناعة كرة القدم بعد الجائحة، سيترأسها راج كوريا، الرئيس التنفيذي لشركة Fortus Sport and Media ، ويشارك فيها أورنيلا بيليا ، رئيس إدارة الاحتراف في الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، وأندرو ميرسر المدير القانوني بالإنابة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وفيليب ريشكي رئيس الدعم القانوني والجماهيري بنادي انتراخت فرانكفورت الألماني.

وتناقش الجلسة الثالثة /الحالة التنافسية – توظيف اللاعبين وكفاءة التنمية بعد COVID-19/، والتي سيديرها كيفين روبرتس، ويشارك فيها كل من خوسيه رامون كابديفيلا ممثل شركة /Player Lens/ ومدير سابق في نادي ريال مدريد الإسباني ، وكريس فورتين من جامعة جوهانسبرج FIFPro بجنوب أفريقيا، وميشيل سابلون المدير الفني لاتحاد الإمارات لكرة القدم.

اما الجلسة الرابعة فستكون تحت عنوان الآثار والفرص التجارية لصناعة كرة القدم بعد كوفيد 19، ويديرها ريتشارد كلارك بمشاركة كل من وليد الحوسني المدير التنفيذي لرابطة المحترفين الإماراتية، وإيمي لي خبيرة الحقوق الإعلامية Snavie ، و كيران ماكجواير خبير المالية في كرة القدم والمحاضر بجامعة ليفربول.

فيما تناقش الجلسة الخامسة /براعم كرة القدم – تأمين مستقبل الكرة بعد الجائحة/، ويديرها كالم إيرفينغ، بمشاركة كل من خورخي دياز مدير أول براعم كرة القدم في الاتحاد الدولي" فيفا"، وتوم باير، مؤسس Football Starts At Home / T3 و روبن روسيل، مستشار تطوير كرة القدم. ثم تليها الجلسة السادسة والأخيرة عن طرق تدريب وتطوير التحكيم ما بعد كورونا، ويديرها كيفين روبرتس، ويشارك فيها علي حمد البدواوي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام، وعلي الطريفي المحاضر الآسيوي ومدير إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم.

وبعد الجلسة الأخيرة سيلقي الكلمة الختامية عبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم رئيس رابطة المحترفين الإماراتية .

من ناحيته أكد سالم علي الشامسي عضو مجلس إدارة الاتحاد رئيس لجنة العلاقات الدولية أن كل الترتيبات قد اتخذت لإطلاق هذا الحدث المهم، وأنه سعيد بتنظيم هذا المؤتمر العالمي الذي سيجمع صناع القرار الرياضي الكروي لاستعراض مستقبل اللعبة من منبر الإمارات أرض المبادرات، مشيرا إلى أن الاتحاد في ظل توجيهات الشيخ راشد بن حميد النعيمي يحرص على توظيف التكنولوجيا المتطورة في مواصلة أعماله التي لم تتوقف رغم توقف النشاط الكروي ، وأن كافة الإدارات واللجان واصلت أعمالها بشكل مستمر وبكفاءة عالية، وقامت بتنظيم عدد كبير من الورش والمؤتمرات المختلفة، وأنه يتطلع إلى مشاركة كل منتسبي اللعبة في الدولة من أجل تحقيق اكبر استفادة.

وأكد محمد عبدالله هزام الظاهري أن الأسماء الكبيرة للخبراء المشاركين في الجلسات من مختلف دول العالم تعكس قيمة المؤتمر، وأن المحاور المختلفة ستقدم لكل منتسبي كرة القدم وجبة دسمة من المعلومات عن مستقبل اللعبة بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن اختيار هذا العنوان ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويقدم رؤية علمية مستنيرة عن الانتقال الآمن للمرحلة المقبلة، وتحقيق التطور المأمول لمواصلة تحقيق أهداف الرياضة بشكل عام وكرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في العالم على وجه الخصوص.

ويعد هذا البرنامج التوعوي والتثقيفي جزءًا من عملية التحول الإلكتروني التي يقودها اتحاد الإمارات لكرة القدم، ولجنة العلاقات الدولية به، للاستفادة من المؤتمرات وتحويلها إلى موارد ومكتسبات لدعم كرة القدم في الامارات بشكل خاص والعالم بشكل عام ، كما يعد هو ثاني مؤتمر يتم تنظيمه "عن بعد " بعد الندوة الطبية التي عقدت بالشراكة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم /الفيفا/ الأسبوع الماضي.

ومن المنتظر أن تستثمر مخرجات هذا البرنامج في بناء الموضوعات الرئيسية لخلوة كرة الإمارات، والتي من المتوقع أن يتعقد في يوليو المقبل، بهدف تطوير الكرة الإماراتية، ورسم خارطة المستقبل لها من خلال بلورة رؤية الاتحاد مع المتخصصين والمشاركين في شؤون كرة القدم المحلية والدولية .

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