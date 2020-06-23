راشد بن حمدان يشيد بقرار إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم

المصدر: البيان الإلكتروني

أشاد سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر الثقافي الرياضي بالقرار الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، وزير المالية، رئيس نادي النصر الثقافي الرياضي، بشأن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة النصر لكرة القدم، معرباً عن عظيم شكره وامتنانه للدعم اللامحدود والرعاية الكريمة والعطاء السخي الذي يقدمه سمو رئيس النادي لأبناء القلعة الزرقاء.

وأكد سموه على ثقته التامة في المجلس الجديد لشركة الكرة برئاسة عبدالرحمن عبيد أبو الشوارب رئيس المجلس في استكمال الإنجازات المتحققة ومواصلة الأداء المتميز الذي شهده قطاع كرة القدم بالنادي مؤخراً والذي تكلل بالفوز ببطولة كأس الخليج العربي، مؤكداً سموه أن المجلس الجديد يضم كفاءات متميزة قادرة على مواصلة العمل وتحقيق الأهداف المرجوة للنادي لإسعاد جماهيره العريضة متمنياً سموه للمجلس الجديد كل التوفيق والسداد في مُهمته من أجل المضي قدماً بمسيرة العميد ليعود إلى موقعه الطبيعي رائداً وعلماً خفاقاً في سماء كرة القدم.

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