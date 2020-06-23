7 أسابيع إعداد عجمان للموسم الجديد

المصدر: عجمان- ياسر قاسم

بدأ الجهاز الفني لفريق عجمان بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي، الترتيبات لبرنامج إعداد الموسم الجديد 2020-2021، على ضوء مقترح رابطة المحترفين انطلاقة الموسم الكروي في الثالث من سبتمبر 2020 ببطولة كأس الخليج العربي، على أن تنطلق منافسات مسابقة دوري الخليج العربي في الثامن أو التاسع من الشهر نفسه، ومبدئياً اعتمد الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب أيمن الرمادي فترة 7 أسابيع للإعداد، نظراً للتوقف الطويل الذي وصل إلى 100 يوم، ويعتمد إقرار المواعيد الرسمية لبدء الإعداد على مواعيد بداية التجمعات لممارسة الأنشطة الرياضية، التي تقررها الجهات ذات الصلة بالشأن الصحي.

وفي الاتجاه ذاته، سيكون البرازيلي فاندر فييرا والكاميروني سبستيان سياني خارج الحسابات، بينما تبدو حظوظ الغامبي أبو بكر تراولي والغاني وليام أوسو في البقاء بالموسم الجديد.

ترتيبات

وأوضح المدير الفني أيمن الرمادي أن إلغاء الدوري الموسم الحالي ينعكس إيجاباً لعودة قوية لجميع الفرق للتحضير لموسم جديد، لا سيما بعد التوقف الطويل، الذي يجعل كل فريق يحتاج لفترة شهرين على الأقل للوصول للجاهزية المطلوبة، وعلى أقل تقدير يحتاج الفريق لفترة 7 أسابيع لبرنامج إعداد الموسم الجديد، مشيراً إلى أن الترتيبات للإعداد ستكون صعبة هذه المرة لجميع الفرق، نظراً للخيارات المحدودة لمكان إقامة المعسكرات والتجارب الودية، زيادة على أن الترتيبات للإعداد هذه المرة ستكون متأخرة بسبب جائحة «كورونا» التي تأثر بها العالم أجمع، لا سيما قارة أوروبا، التي تقام فيها معسكرات الإعداد قبل بداية كل موسم.

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