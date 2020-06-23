10 مدربين يستقرون في دورينا بـ«فضل» كورونا!

المصدر: دبي - عدنان الغربي

فرض فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) حالة من الاستقرار الفني في دوري الخليج العربي، بما أن 10 مدربين على الأقل سيستمرون مع أنديتهم في الموسم المقبل، ليعبر بذلك دورينا أول مرة في زمن الاحتراف إلى موسم جديد بأقل خسائر بسبب إقالة المدربين بعد أن تعودنا تغيير أكثر من 50% من الأجهزة الفنية في بداية كل موسم، ويعود الفضل في ذلك إلى الجائحة التي تسببت في تعليق النشاط الكروي منذ منتصف مارس الماضي ما مكن عدداً من المدربين من الاستمرار على رأس عملهم.

وتبحث 3 أندية عن مدربين جدد يتقدمها شباب الأهلي الذي أقال مدربه الأرجنتيني أروابارينا في مارس الماضي، والوحدة الذي أكد عدم تجديد تجربته مع مدربه الإسباني مانويل خيمينيز، فيما يسعى حتا لتعويض رحيل المدرب اليوناني كونتيس بينما تعاقد بني ياس مع الروماني دانيال أيسايلا بدلاً عن الألماني ويلفريد شايفر.

وبشكل عام يتميز دورينا بعدم الاستقرار الفني على مستوى الأجهزة الفنية، حيث من ضمن الـ14 نادياً لا يوجد إلا 3 أندية فقط لم تغير مدربيها خلال عامين وهي عجمان والظفرة والشارقة بينما شمل التغيير بقية كل الأندية على الأقل مرتين في الموسم الواحد.

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وتضم قائمة الأندية التي قررت الإبقاء على مدربيها نادي عجمان المستمر تحت قيادة المدرب المصري أيمن الرمادي أقدم مدرب في دوري الخليج العربي أكثر من 4 سنوات، حيث يعد «البركان» الفريق الوحيد الذي لم يغير مدربه آخر 5 مواسم، فيما استقر الشارقة على مدربه المواطن عبدالعزيز العنبري، وخلال المواسم الخمسة الأخيرة قام الشارقة بتغيير مدربه 5 مرات وضمت قائمة مدربيه البرازيلي باولو بوناميغو والعنبري في موسم 2015-2016 ثم اليوناني جورجيوس دونيس والبرتغالي بيسيرو قبل أن يخلفه العنبري في أكتوبر 2017.

ويعد الظفرة ثاني فريق بعد عجمان في تغيير المدربين، حيث تداول على تدريبه 4 أسماء فقط خلال المواسم الخمسة الأخيرة وهم الفرنسي لورينت بانيد والسوري محمد قويض والمقدوني جوجيكا قبل أن يستقر على الصربي فوك رازوفيتش آخر موسمين، أما نادي الوصل فقد تداول على تدريبه 5 مدربين في الفترة نفسها من موسم 2015-2016 إلى غاية الموسم الحالي، وهم الأرجنتيني غابرييل كالديرون ثم مواطنه رودولفو أروابارينا موسمين متتاليين ومن بعده مواطنه غوستافو كونتيروس الذي أقيل بعد شهرين وخلفه حسن العبدولي مدة 3 أشهر قبل أن يتم تعيين المدرب الحالي لورينت ريجيكامب في يناير 2019.

وضمت قائمة مدربي حتا الذي لعب 3 مواسم في المحترفين آخر 5 سنوات، 5 مدربين، وهم المقدوني جوجيكا في موسم 2016-2017 ولكن في الموسم التالي أضاع الإعصار استقراره الفني بإقالته جوجيكا الذي خلفه السوري نزار محروس وبسبب سوء النتائج تمت إقالته وتعويضه بالمدرب عبدالمجيد النمر، وفي الموسم الحالي اعتمد حتا على مدرب واحد وهو اليوناني كونتيس.

الأكثر تغييراً

وتتصدر أندية بني ياس والنصر والجزيرة قائمة الأندية الأكثر تغييراً للمدربين آخر 5 سنوات، حيث تعاقد السماوي مع 8 مدربين في 4 مواسم قضاها في المحترفين أي بمعدل مدربين في الموسم الواحد، وتضم القائمة 3 مدربين في موسم 2015-2016 وهم لويس غارسيا وسالم العرفي وعبدالله مسفر، و3 أسماء أخرى في موسم 2016-2017، البرتغالي جوزيه غوميز والأراغوياني بابلو ريبيتو والعراقي عبدالوهاب عبدالقادر، في المقابل تميز بني ياس باستقراره الفني آخر موسمين، حيث دربه مدرب واحد في الموسم الماضي وهو الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش والألماني ويلفريد شايفر في الموسم الحالي.

وبالرغم من أن النصر تميز باستقراره الفني من 2010 إلى 2016 وقاده خلال هذه الفترة اسمان فقط وهما الإيطالي والتر زينغا والصربي ايفان يوفانوفيتش إلا أنه منذ إقالة الأخير في أكتوبر 2016 شهد العميد حالة عدم استقرار على مستوى أجهزته الفنية ومنذ موسم 2015-2016 تداول على تدريبه 8 مدربين وهم يوفانوفيتش ثم الروماني دان بيتريسكو الذي أقيل بعد خسارة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الوحدة في يونيو 2016 وعوضه الإيطالي سيزار برانديلي الذي أقيل بدوره بعد 6 أشهر فقط وخلفه يوفانوفيتش ولكن الأخير ساءت نتائجه مع الفريق في الموسم التالي وتمت إقالته في نوفمبر 2018 وتعويضه مؤقتاً بالبرازيلي كايو زاناردي ثم بالمدرب الإسباني بينات سان خوسيه والذي أقيل من مهامه في مارس 2019 وتمت إعادة زاناردي لقيادة الفريق مرة أخرى واستمر حتى إقالته بداية الموسم الحالي وتعيين الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش بدلاً عنه.

وقام الجزيرة بتغيير جهازه الفني 7 مرات في المواسم الخمسة الأخيرة مع اعتماده كلياً على المدرسة الهولندية، حيث قاده في موسم 2015-2016 البرازيلي أبيل براغا قبل أن تتم إقالته وتعويضه مؤقتاً بالمدرب المواطن علي النعيمي ثم تعيين الهولندي هينك تين كات الذي استمر معه 3 مواسم وبعد رحيله فقد الجزيرة استقراره الفني ودخل دوامة التغييرات، حيث دربه في الموسم الماضي الهولندي مارسيل كايزر الذي رحل إلى الدوري البرتغالي وعوضه مواطنه دامين هيرتوغ وفي الموسم الحالي قاده في البداية الهولندي يورغن ستربل ثم خلفه مارسيل كايزر.

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من جهته تميز العين باستقراره الفني من 2014 إلى 2019، حيث دربه خلال هذه الفترة مدربان فقط وهما الكرواتي زالتكو داليتش ومواطنه زوران ماميتش ولكن من يناير 2019 إلى غاية الآن قاد الزعيم 4 مدربين وهم الإسباني خوان كارلوس غاريدو والكرواتي إيفان ليكو والعراقي غازي فهد والبرتغالي بيدرو مانويل.

وقاد الوحدة خلال المواسم الخمسة الأخيرة 5 مدربين وهم المكسيكي خافيير آغيري الذي درب الفريق موسمي 2015-2016 و2016-2017 ثم الروماني لورينت ريجيكامب والهولندي هينك تين كات ومواطنه موريس شتاين وأخيراً الإسباني مانويل خيمينيز.

وفقد شباب الأهلي استقرار جهاز الفني منذ رحيل المدرب الروماني أولاريو كوزمين الذي قاده أكثر من 4 سنوات قبل أن تتم إقالته في موسم 2017-2018 وتعويضه بالمدرب مهدي علي وفي الموسم الماضي تعاقد الفريق مع التشيلي خوسيه سييرا الذي أقيل بعد فترة قصيرة وخلفه الأرجنتيني رودولفو أروابارينا ورغم تصدره الدوري إلا أنه أقيل أيضاً في مارس الماضي وتم وتعيين الإسباني جيرارد موليت بدلاً عنه.

وتعاقد نادي الفجيرة مع 5 أسماء في 3 مواسم أمضاها في المحترفين في السنوات الخمس الأخيرة، حيث قاده التشيكي إيفان هاشيك وعيد باروت في موسم 2015 - 2016 ثم عاد هاشيك في الموسم الماضي في المقابل تعاقد الفريق مع مدربين اثنين في الموسم الحالي وهما الجزائري عبدالمجيد بوقرة ثم الإيطالي فابيو فيفياني.

وفي المواسم الخمسة الأخيرة قضى اتحاد كلباء 3 منها في دوري المحترفين قاده فيها 4 أسماء وهم الصربي غوران والإيطالي فابيو فيفياني والبرازيلي جورفان فييرا والأوروغواياني خورخي داسيلفا.

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