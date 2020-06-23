حتا والفجيرة يطاردان الحسين صالح

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

تلقى لاعب النصر الحسين صالح «28 عاماً» أكثر من عرض للانتقال خلال الموسم الكروي المقبل، وعلم «البيان الرياضي» أن ناديي حتا والفجيرة يطاردان اللاعب طلباً للحصول على خدماته على سبيل الإعارة ويبدو «الإعصار» هو الأقرب للظفر بالصفقة.

يذكر أن حتا أعلن قبل أيام تعاقده مع حميد سالمين قادماً من نادي العروبة إلى جانب تعاقده مع علي الرشيد، قادماً من نادي الظفرة، وتجديد استعارته عبد الله النقبي من الوصل فيما تعاقد الفجيرة مع عبد الله المطروشي قادماً من كلباء والعراقي محمد مصطفى لاعب دبا الحصن السابق.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز