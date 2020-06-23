دوري «الهواة» في نوفمبر و«تمهيدي» الكأس الغالية في أكتوبر

المصدر: دبي - العوضي النمر

يخاطب اتحاد الكرة أندية الدرجة الأولى، بشأن استطلاع موقفها من المشاركة في دوري الدرجة الأولى «الهواة»، خلال الموسم المقبل، من أجل الاستعداد لوضع رزنامة الموسم الجديد، وانطلاق المنافسات الرسمية، بعد أن تم إلغاء منافسات الموسم الحالي، بناء على تداعيات جائحة «كورونا»، ومن المنتظر أن يبدأ الموسم الجديد لفرق الدرجة الأولى، أكتوبر المقبل، وستكون البداية بالتصفيات التمهيدية المؤهلة لبطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، على أن ينطلق دوري الأولى خلال نوفمبر المقبل، بعد التنسيق مع الجهات المعنية المتعلقة بإدارة أزمة فيروس «كورونا» المستجد ، وبعد استطلاع رأي الأندية للمشاركة في دوري الأولى من الإجراءات الإدارية، التي يقوم بها اتحاد الكرة بشكل سنوي، من أجل الحصول على الموافقات النهائية لفرق الدوري، في ظل رغبة بعض الأندية في عدم المشاركة لظروف فنية، واحتمال وجود رغبة لدى أندية أخرى جديدة، في المشاركة، وسيمنح اتحاد الكرة الأندية فترة من الوقت لإرسال الردود، تمهيداً لبدء العمل في وضع تصورات موسم الدرجة الأولى.

وتفيد متابعات «البيان الرياضي» بأن اتحاد الكرة لم يتلقَ أية شكاوى من الأندية، بشأن إلغاء دوري «الأولى»، وكان تردد أن الفرق المتضررة سوف تتقدم بشكوى اعتراضاً على قرار الإلغاء، وعدم التأهل لدوري المحترفين، بجانب اللجوء إلى مركز «الإمارات للتحكيم»، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.

من جهة أخرى منح اتحاد الكرة فريقي كواترو والفلاح متصدري دوري الدرجة الثانية، مهلة حتى نهاية الشهر الجاري لاستيفاء متطلبات المشاركة في دوري الدرجة الأولى في الموسم المقبل، واهمها ضرورة إشهار الناديين في هيئة الرياضة بشكل رسمي، والالتزام بشروط القيد والتسجيل الخاصة باللاعبين في اتحاد الكرة، والمشاركة في مسابقتين رسميتين للمراحل السنية، وتوافر ملعب لإقامة المباريات الخاصة بالفريقين عليه، وبعض الشروط اللوجستية المتعلقة بالمشاركة، وفي حال استيفاء الناديين الشروط سيسمح لهما بالمشاركة في الدوري.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز